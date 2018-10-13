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YA İNECEK YA İNECEK

KAYSO  Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet Büyüksimitçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında başlatılan enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına Kayseri’den yüzlerce firmayla destek verdiklerini belirterek, “TOBB’un da içinde yer aldığı bu kampanyada, bizler de elimizi taşın altına koyuyoruz. Allah'ın izni ve bu güç birliğiyle enflasyon ya inecek ya inecek, bunu başaracağımızdan en küçük bir şüphem yok” dedi.

YA İNECEK YA İNECEK

Kayseri sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda KAYSO yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “TOBB ‘a bağlı 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi

KAYSERİ YAKIŞANI YAPAR

Programa destek veren firmaların en az yüzde 10 indirim yapacaklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, programa inanarak ilk günden beri milli bir duruş sergileyen tüm üyelerine teşekkür etti. Başkan Büyüksimitçi, “Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da birlikte bertaraf edeceğiz. Bu konuda da Kayserili işadamları ve sanayiciler olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Kayseri her zaman devletinin yanında olmuştur. Devletinin uzattığı eli hiçbir zaman boşta bırakmamıştır. Bize yakışanda budur."

BİRLİKTE  KAZANACAĞIZ

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, bu toplantının birlik ve beraberliğin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bu kampanyaya katılmak için yüzlerce firma başvurdu, bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız, destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İlter SAĞIRSOY

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