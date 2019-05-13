Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YABANCI ÖĞRENCİLERE İFTAR

OSB tarafından Kayseri’de okuyan Müslüman yabancı öğrencilere iftar yemeği verildi. OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Paylaşmak bizim inancımızda ve kültürümüzde vardır. Sizler de bunu dünyaya aktaracaksınız” dedi.

YABANCI ÖĞRENCİLERE İFTAR

“ÜLKEMİZİ DIŞ DÜNYAYA YANSITACAKSINIZ”
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan konuşmasında, “Sizlerle, böyle anlamlı, böyle mübarek bir ayın içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın bir ucunda, bir yetim aç uyuyorsa, onun acısını yüreğimizde duyuyoruz. Bizler, paylaşmanın huzuru, muhabbetin kıymeti unutulmasın diye, her zaman çaba gösterdik. Zira sahip olduğumuz değerler, bize bunu tavsiye etmektedir. Sizler ülkemizin yükseköğretimini, kültürünü dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacaksınız” ifadelerini kullandı.

“SİZLER GÖNÜL VE KÜLTÜR ELÇİSİSİNİZ”
Programda konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ramazan ayında bu tarz buluşmaların dayanışma ve kaynaşmaya katkı sağladığını ifade etti. Büyükkılıç, “Necip Fazıl’ın dediği gibi ‘Tohum at bitmezse toprak utansın.’ Sizler birer gönül ve kültür elçisisiniz. Ülkelerinize gittiğinizde buradaki güzellikleri anlatacaksınız” şeklinde konuştu.

“KENDİ ÜLKELERİNDE HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ”
Medeniyetlerin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenci Akademisi Koordinatörü Ali Dursun, beş yıldır yabancı öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi. Çad, Etiyopya, Gana, Liberya, Mozambik gibi yaklaşık 120 ülkeden 400 öğrencinin iftar programında buluştuğunu vurgulayan Dursun, “Buraya gelen yabancı öğrencileri, kendi ülkelerinde hissettirmek istiyoruz. Bu sayede, hem Türk kültürünü hem de konukseverliğini hatırlatmak amacındayız” dedi.

 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇKayseri OSBYabancı öğrencilerTahir Nursaçan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.