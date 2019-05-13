YABANCI ÖĞRENCİLERE İFTAR

“ÜLKEMİZİ DIŞ DÜNYAYA YANSITACAKSINIZ”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan konuşmasında, “Sizlerle, böyle anlamlı, böyle mübarek bir ayın içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın bir ucunda, bir yetim aç uyuyorsa, onun acısını yüreğimizde duyuyoruz. Bizler, paylaşmanın huzuru, muhabbetin kıymeti unutulmasın diye, her zaman çaba gösterdik. Zira sahip olduğumuz değerler, bize bunu tavsiye etmektedir. Sizler ülkemizin yükseköğretimini, kültürünü dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacaksınız” ifadelerini kullandı.



“SİZLER GÖNÜL VE KÜLTÜR ELÇİSİSİNİZ”

Programda konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ramazan ayında bu tarz buluşmaların dayanışma ve kaynaşmaya katkı sağladığını ifade etti. Büyükkılıç, “Necip Fazıl’ın dediği gibi ‘Tohum at bitmezse toprak utansın.’ Sizler birer gönül ve kültür elçisisiniz. Ülkelerinize gittiğinizde buradaki güzellikleri anlatacaksınız” şeklinde konuştu.



“KENDİ ÜLKELERİNDE HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ”

Medeniyetlerin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenci Akademisi Koordinatörü Ali Dursun, beş yıldır yabancı öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi. Çad, Etiyopya, Gana, Liberya, Mozambik gibi yaklaşık 120 ülkeden 400 öğrencinin iftar programında buluştuğunu vurgulayan Dursun, “Buraya gelen yabancı öğrencileri, kendi ülkelerinde hissettirmek istiyoruz. Bu sayede, hem Türk kültürünü hem de konukseverliğini hatırlatmak amacındayız” dedi.



