Yahyalı ve Yeşilhisar belediyelerine ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret ederek, hem ilçe sakinleriyle buluştu hem de çalışmaları değerlendirdi.

14 Haziran 2020 Pazar 12:55