Yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açılan ve büyük ilgi gören Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Hayvanat Bahçesi, üç günlük Ramazan Bayramı boyunca 27 bin 500, 9 günlük bayram tatili süresince de 49 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.



Bayram tatilinin son gününde Anadolu Harikalar Diyarı’na giden Başkan Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi’ni gezen vatandaşlarla görüştü. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

