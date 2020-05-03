Yalnız yaşayanlara iftar yemeği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, son derece hijyenik ortamda en az üç çeşit olmak üzere yemekleri hazırlıyor ve titiz bir şekilde paketlemesini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde yapılan bu hazırlıkların ardından ekmek ve içeceklerin de eklendiği paketler şehrin farklı bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ulu çınarlarımız için hazırlanan yemekler bizzat evlerine ulaştırılıyor. Her gün düzenli olarak yapılan bu uygulama ile sağlıkları nedeniyle oruç tutamayan yaşlılarımızın normal öğünleri, oruç ibadetlerini yerine getiren yaşlılarımızın da iftar yemekleri Büyükşehir Belediyesi tarafından evlere servis yapılarak karşılanıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ulu çınarlarımız için hazırlanan yemekler bizzat evlerine ulaştırılıyor. Her gün düzenli olarak yapılan bu uygulama ile sağlıkları nedeniyle oruç tutamayan yaşlılarımızın normal öğünleri, oruç ibadetlerini yerine getiren yaşlılarımızın da iftar yemekleri Büyükşehir Belediyesi tarafından evlere servis yapılarak karşılanıyor.
Kurumsal