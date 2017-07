Yamaç paraşütleri Kayseri semalarını renklendiriyor

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki şampiyonanın başlaması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Ukrayna, Bulgaristan ve İsviçre'den organizasyona katılan 108 pilota teknik heyet tarafından güzergah ve hava durumu hakkında bilgi verilmesiyle başladı.Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kentin turizmden aldığı payın her geçen gün arttığını belirterek, "Denize kıyısı olan bir sahil kenti değiliz ancak yerel yönetim olarak yaptığımız Erciyes Master Planı ile Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldi. Herhangi bir yerel yönetimin yapamayacağı bir yatırımı oraya yaptık ve şükürler olsun sonuçlarını almaya başlıyoruz. Bunun yanında Ali Dağı'nda geleneksel hale gelen yamaç paraşütü şampiyonaları da kentimizin tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor." dedi.Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Ali Dağı'nın yamaç paraşütünde Türkiye'de vazgeçilmez noktalardan biri haline geldiğini söyledi. Palancıoğlu, her zaman spora destek verdiklerini ancak söz konusu yamaç paraşütü olunca Türkiye'nin ve Kayseri'nin tanıtılması için ellerinden gelen her imkanı kullandıklarını vurguladı.Konuşmaların ardından sporcular, 35 kilometrelik Bünyan-Karadayı hedefinde antrenman ve gösteri uçuşu için havalandı.Törende, 2 hafta önce Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atladıktan sonra ters rüzgar nedeniyle geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Sabri Kavuncu için dua edildi. Kavuncu'nun 17 yaşındaki oğlu Metin Kavuncu da şampiyonaya katılan sporcular arasında yer aldı.Pilotlar, yarından itibaren 5 gün sürecek uçuş sonucu topladıkları puana göre derecelendirilecek.Şampiyona, 30 Temmuz'da sona erecek.