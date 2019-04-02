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“Yapısal reform ilan edileceğinden eminiz”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 31 Mart seçimlerini değerlendirdi. Başkan Nursaçan; "Hükümetimizin önümüzdeki 4 buçuk yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz" dedi.

“Yapısal reform ilan edileceğinden eminiz”

Huzur ve barış ortamında gerçekleşen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyen Başkan Nursaçan; "Hükümetimizin önümüzdeki 4 buçuk yılı ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reform dönemi ilan edeceğinden eminiz. 4 buçuk yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması ve yeni, sürdürülebilir, yatırım, ihracat, istihdam ve ilave teşvik uygulamaları ekonomiye canlılık kazandıracaktır. Sanayide ve üretimde teşviklere daha da ağırlık verilmesinde yarar görülmektedir. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye için ekonomide yeni başarı hikâyelerinin yazılması gerekmektedir. 31 Mart Seçimleri, ülkemizde barış, huzur, istikrar, birlik ve beraberlik ortamının sağlanması bakımından ayrı bir öneme haizdir. Seçimlerin, birliğin, dirliğin, kardeşliğin, kalkınma ve refahın önünü açacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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