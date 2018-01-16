Yarım asrın en kurak Kayseri’si

2018 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı. Toplantıda sunum yapan Okan Bal, baraj ve göletlerdeki doluluk hakkında da bilgiler verdi. Kentin son 44 yıldaki en kurak yılını yaşadığını kaydeden Bal, “Dün itibariyle geçen sene bu zaman büyük barajlarımızdan Yamula Barajı’ndaki doluluk oranımız yüzde 53 iken bu sene yüzde 8’lerde. Şuan Sarıoğlan Barajı’nda suyumuz yok, sıfır. Sarımsaklı sürekli dolan bir barajımız. Orada da kritik bir durum var, geçen sene yüzde 48 iken bu sene yüzde 36 mertebesinde. Bu kapsamda sulama birliklerini ve çiftçilerimizi uyarıyoruz. 2017 yılı son 44 yılın en kurak senesi oldu. Bu sene de meteorolojik gözlemlere göre çok farklı olmayacak gibi görünüyor. Geçen sene barajlardaki toplam su miktarımız 2.7 milyar metreküp iken bu sene 1.8 milyar metreküp. Yaklaşık 1 milyar metreküp eksik” ifadelerini kullandı.Sulama yapma konusunda sulama birliklerinin de uyarıldığını söyleyen Bal, “Bir takım önlemler var, gece sulamaları yapmaları gerekiyor, çok su tüketen bitkilerin bu sene az miktarda dikilmesi gerekiyor. Bu manada çiftçiler uyarılıyor” diye konuştu.Okan Bal ayrıca müdürlük olarak 2017 yılında 98 proje üzerinde çalıştıklarını ve toplamda yaklaşık 100 milyon TL’lik bir harcama gerçekleştirdiklerini kaydederek; barajlara toplamda 680 bin adet yavru balık bırakıldığını belirtti.