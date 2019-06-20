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Yarın Hangi Güzergahlar Trafiğe Kapanacak?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı’nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafik alternatif güzergahlardan verilecek.

Yarın Hangi Güzergahlar Trafiğe Kapanacak?

Kocasinan Bulvarı’nda yer alan Fuzuli Kavşağı ve Tuna Kavşağı arasındaki yaya üst geçidinin taşıyıcı sisteminin montajı yapılacak. Çalışmalar kapsamında Kocasinan Bulvarı’nın Kayseri-Sivas istikameti 21 Haziran Cuma günü 09.00-15.00 saatleri arasında, Sivas-Ankara istikameti ise 15.00-18.00 saatleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.



Çalışma süresince sürücüler Eski Hal önündeki Alsancak Sokak’tan Bekir Yıldız Bulvarı’na ulaşarak tekrar Kocasinan Bulvarı’na çıkabilecekler. Sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.




 

İHA

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