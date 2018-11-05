YARIŞ BAŞLADI

Ak Parti İl Bakanı Şaban Çopuroğlu hedeflerinin oylarını artırarak tüm Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerinin kazanmak olduğunu söyledi. MHP İl Başkanı Serkan Tok da, başta Büyükşehir olmak üzere tüm ilçelerde iddialı olduklarını açıkladı.



Kayseri’de daha ziyade Ak Parti ile MHP arasında geçmesi beklenen yerel seçim yarışında gözler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile metropol ilçeler için yapılacak başvurulara çevrildi.



BÜYÜKŞEHİR İÇİN İSİMLER



Ak Parti’de Büyükşehir Belediyesi için Erdoğan’a 3 ismin sunulacağı ve bu isimler arasında şu anki değerlendirmelere göre, Mustafa Çelik, Memduh Büyükkılıç ve Mustafa Palancıoğlu’nun bulunacağı öne sürülüyor. MHP’de ise Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının güçlü ismi Baki Ersoy olurken, Ersoy’a Genel Başkan Bahçeli’den onay çıkmaması halinde, Kayseri eski valilerinden Nihat Canpolat’ın aday gösterilmesi bekleniyor.



MELİKGAZİ'DE ÜLKE YA DA ÖZTÜRK



Melikgazi Belediye Başkanlığı için Ak Parti’de mevcut Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk ile Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin yanı sıra Mehmet Çiftci’nin de adı geçiyor. MHP’den ise Bünyan eski Belediye Başkanı Mehmet Özmen’in adı öne çıkıyor. Kocasinan Belediye Başkanlığı için de mevcut Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın gösterilmemesi halinde Hayri Naziksoy’un adı konuşulurken MHP’den de Kazım Yücel’in ismi diğer adaylara göre önde görülüyor.



AK PARTİ'NİN SIKINTISI TALAS



Talas için de eğer mevcut Başkan Büyükşehir’e aday gösterilir ya da hiçbir yere aday gösterilmezse onun yerine Ak Parti’den aday gösterilecek isimler arasında, Mustafa Yalçın, Murat Cahit Cıngı ve Mustafa Demir’in yer aldığı belirtiliyor. MHP’nin en iddialı olduğu ilçelerden biri olarak gösterilen Talas’ta MHP adayı olarak da en güçlü ismin Rıfat Yıldırım olduğu ifade ediliyor.

