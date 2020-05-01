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Yasağı İhlal Eden Vatandaş: Özür Dileriz, Bilmiyorduk

Kayseri’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir vatandaş, ‘Özür dileriz, bilmiyorduk, para çekip, çocuğumuza bez alacaktık’ dedi ama polis memuru görevini yaparak para cezası kesti.

Yasağı İhlal Eden Vatandaş: Özür Dileriz, Bilmiyorduk

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezalar yazılıyor.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri kurallara uymayan kişilere para cezası yazdı.

Ceza yazılmasını istemeyen bir kadın, araçtan inerek polis memurlarına, ‘Özür dileriz, bilmiyorduk, para çekip, çocuğumuza bez alacaktık’ diye dil dökse de, polis memuru görevini yaparak, cezai işlem uyguladı.

Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında Kayseri’nin de aralarında olduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.


Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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