Yasak varken yıpranan caddeler yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamaları süresince yaptığı yol, asfaltlama ve alt yapı çalışmalarına Sivas Caddesi-Büyükşehir Belediyesi alt geçidi ile Fuzuli alt geçidinde geliş ve gidiş olmak üzere devam etti.
Çalışmaları bizzat takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak başladı ve herkes için sağlıklı, huzurlu çalışmalara vesile olması dileklerinde bulundu. Sokağa çıkma sınırlandırması nedeniyle yolların boş olmasını fırsat bilerek asfaltlama çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Şehir merkezinde en yoğun kullanılan caddelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Fen işleri ekibimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol yenileme, asfaltlama ve alt yapı çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde yoğunluk vermeye devam edecek.
Çalışmaları bizzat takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak başladı ve herkes için sağlıklı, huzurlu çalışmalara vesile olması dileklerinde bulundu. Sokağa çıkma sınırlandırması nedeniyle yolların boş olmasını fırsat bilerek asfaltlama çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Şehir merkezinde en yoğun kullanılan caddelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Fen işleri ekibimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol yenileme, asfaltlama ve alt yapı çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde yoğunluk vermeye devam edecek.
Kurumsal