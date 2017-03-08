Yaşar Karayel’den Yeşilay’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, Karayel’e derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Çöl, “Yeşilay olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programını yürütüyoruz. Bu programda anaokulundan itibaren ilkokul, ortaokul ve lise, yetişkin ve ebeveyn sigmentleri var. Bunların eğitimlerini koordineli bir şekilde veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Projemiz var. Biz daha çok bağımlılık başlamadan öncesini tutuyorduk ama şimdi YEDAM ile bu ağa düşmüş vatandaşlarımıza da yardımcı olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak inşallah. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ak Parti MYK Üyesi ve önceki dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise Başkan Çöl’e çalışmalarında başarılar dileyerek, bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay’a önemli görevler düştüğünü söyledi. Karayel, “Özellikle Aile Bakanlığı, burada Milli Eğitim, Emniyet Müdürlüğü, Valilik ve sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde şehre hizmet etmek çok önemli. Bu hizmeti yaparken diğer STK’lar ile birlikte dayanışma içinde olmak hem Yeşilay’a hem vatandaşlara çok büyük katkı sağlar. Özellikle eğitim camiasında onlara hizmet eden öğretmenlerimizden istifade etmek gerekir. Özellikle teknoloji bağımlığı konusunda hassasiyet göstermek lazım. Okullarımızı bu konuda hem bilgilendirmek, yetkin ve etkili kamu görevlilerinden destek alarak okullarımızda da bu işi yaygın hale getirmek lazım. Bilgilendirmek en önemlisi, bilgi sahibi olursak bunlardan çabuk kurtuluyoruz. Yeşilay’a büyük görevler düşüyor. İnşallah bu hassas görevleri hakkıyla yapacak durumdasınız, hayırlı olsun” dedi.

Ziyarette Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel de hazır bulundu.