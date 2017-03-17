Yaşlı şairden SGK’ya şiirle serzeniş

gazetemiz sütunlarından dile getirmiştik. Haberini yayınladığımız 31 Ocak tarihinden bu yana mağduriyetinin giderilmesi adına her türlü yola başvuran ancak bir netice alamayan yaşlı adam derdini mısralara döktü.

Emekli olabilmek için 398 gün eksiği olan, bu açığını da askerlik hizmeti sayılarak tamamlamak isteyen ancak olumlu cevap alamadığı için hayaline ulaşamayan Türkmen, 7 dörtlükten oluşan ve “Esas Değildir” adını verdiği şiirinde sesini duyurabilmek için yetkililere şu satırlarla seslendi:



Vatan için eyler asker hizmeti

Aldırmaz hep, çeker eve hasreti

Anaya, ataya tutar nöbeti

Nöbetin bitirdin esas değildir



Alırken ‘hizmete esas’ diyorlar

Ölürsen üstüne bayrak koyarlar

Bir de nöbetteysen şehit sayarlar

Şehitsin, nöbetin esas değildir



Asıl olmayanı asıl saymayın

Enayi yerine alıp koymayın

Kulağı kapatıp sesi duymayın

Biz duysak bilene esas değildir



Hizmeti yaparken ‘şahan’ diyordun

Burası senin de özbeöz yurdun

Hizmet bittiğinde evine vardın

Evine dönmüşsün, esas değildir



Esas hizmet sizce ihanet midir?

Yoksa evden uzak metanet midir?

Olmayan hizmetse keramet midir?

Keramet desen de esas değildir



Vatana hizmeti yapsan da boştur

Askerde yastığın topraktır, taştır

Bedenin kafeste uçmayan kuştur

Kuş olup uçsan da esas değildir



Seyfali ne desin daha sizlere

Aldırmaz oldunuz gerçek sözlere

Vatan hizmetini yapan bizler

Yapsan da hizmetin esas değildir.



Cumhurbaşkanına dilekçe

Diğer yandan Mehmet Türkmen, Cumhurbaşkanlığı’na vatana hizmet etmenin esas hizmet kapsamında olup olmadığını öğrenmek için dilekçe gönderdi. Türkmen şimdi dilekçeden gelecek cevabı bekliyor.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

