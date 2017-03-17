Yaşlı şairden SGK’ya şiirle serzeniş

gazetemiz sütunlarından dile getirmiştik. Haberini yayınladığımız 31 Ocak tarihinden bu yana mağduriyetinin giderilmesi adına her türlü yola başvuran ancak bir netice alamayan yaşlı adam derdini mısralara döktü.
Emekli olabilmek için 398 gün eksiği olan, bu açığını da askerlik hizmeti sayılarak tamamlamak isteyen ancak olumlu cevap alamadığı için hayaline ulaşamayan Türkmen, 7 dörtlükten oluşan ve “Esas Değildir” adını verdiği şiirinde sesini duyurabilmek için yetkililere şu satırlarla seslendi:
Vatan için eyler asker hizmeti
Aldırmaz hep, çeker eve hasreti
Anaya, ataya tutar nöbeti
Nöbetin bitirdin esas değildir
Alırken ‘hizmete esas’ diyorlar
Ölürsen üstüne bayrak koyarlar
Bir de nöbetteysen şehit sayarlar
Şehitsin, nöbetin esas değildir
Asıl olmayanı asıl saymayın
Enayi yerine alıp koymayın
Kulağı kapatıp sesi duymayın
Biz duysak bilene esas değildir
Hizmeti yaparken ‘şahan’ diyordun
Burası senin de özbeöz yurdun
Hizmet bittiğinde evine vardın
Evine dönmüşsün, esas değildir
Esas hizmet sizce ihanet midir?
Yoksa evden uzak metanet midir?
Olmayan hizmetse keramet midir?
Keramet desen de esas değildir
Vatana hizmeti yapsan da boştur
Askerde yastığın topraktır, taştır
Bedenin kafeste uçmayan kuştur
Kuş olup uçsan da esas değildir
Seyfali ne desin daha sizlere
Aldırmaz oldunuz gerçek sözlere
Vatan hizmetini yapan bizler
Yapsan da hizmetin esas değildir.
Cumhurbaşkanına dilekçe
Diğer yandan Mehmet Türkmen, Cumhurbaşkanlığı’na vatana hizmet etmenin esas hizmet kapsamında olup olmadığını öğrenmek için dilekçe gönderdi. Türkmen şimdi dilekçeden gelecek cevabı bekliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Emekli olabilmek için 398 gün eksiği olan, bu açığını da askerlik hizmeti sayılarak tamamlamak isteyen ancak olumlu cevap alamadığı için hayaline ulaşamayan Türkmen, 7 dörtlükten oluşan ve “Esas Değildir” adını verdiği şiirinde sesini duyurabilmek için yetkililere şu satırlarla seslendi:
Vatan için eyler asker hizmeti
Aldırmaz hep, çeker eve hasreti
Anaya, ataya tutar nöbeti
Nöbetin bitirdin esas değildir
Alırken ‘hizmete esas’ diyorlar
Ölürsen üstüne bayrak koyarlar
Bir de nöbetteysen şehit sayarlar
Şehitsin, nöbetin esas değildir
Asıl olmayanı asıl saymayın
Enayi yerine alıp koymayın
Kulağı kapatıp sesi duymayın
Biz duysak bilene esas değildir
Hizmeti yaparken ‘şahan’ diyordun
Burası senin de özbeöz yurdun
Hizmet bittiğinde evine vardın
Evine dönmüşsün, esas değildir
Esas hizmet sizce ihanet midir?
Yoksa evden uzak metanet midir?
Olmayan hizmetse keramet midir?
Keramet desen de esas değildir
Vatana hizmeti yapsan da boştur
Askerde yastığın topraktır, taştır
Bedenin kafeste uçmayan kuştur
Kuş olup uçsan da esas değildir
Seyfali ne desin daha sizlere
Aldırmaz oldunuz gerçek sözlere
Vatan hizmetini yapan bizler
Yapsan da hizmetin esas değildir.
Cumhurbaşkanına dilekçe
Diğer yandan Mehmet Türkmen, Cumhurbaşkanlığı’na vatana hizmet etmenin esas hizmet kapsamında olup olmadığını öğrenmek için dilekçe gönderdi. Türkmen şimdi dilekçeden gelecek cevabı bekliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ