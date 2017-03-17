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Yaşlı şairden SGK’ya şiirle serzeniş

Yıllardır emekli olabilmek için SGK yollarında mekik dokuyan ancak eksik primi yüzünden bir türlü bu hayaline ulaşamayan 71 yaşındaki şair/yazar Mehmet Türkmen sesini duyurabilmek için şiirle serzenişte bulundu. Türkmen, Cumhurbaşkanlığı’na vatana hizmet etmenin esas hizmet kapsamında olup olmadığını öğrenmek için de dilekçe gönderdi.

Yaşlı şairden SGK’ya şiirle serzeniş
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gazetemiz sütunlarından dile getirmiştik. Haberini yayınladığımız 31 Ocak tarihinden bu yana mağduriyetinin giderilmesi adına her türlü yola başvuran ancak bir netice alamayan yaşlı adam derdini mısralara döktü.
Emekli olabilmek için 398 gün eksiği olan, bu açığını da askerlik hizmeti sayılarak tamamlamak isteyen ancak olumlu cevap alamadığı için hayaline ulaşamayan Türkmen,  7 dörtlükten oluşan ve “Esas Değildir” adını verdiği şiirinde sesini duyurabilmek için yetkililere şu satırlarla seslendi:

Vatan için eyler asker hizmeti
Aldırmaz hep, çeker eve hasreti
Anaya, ataya tutar nöbeti
Nöbetin bitirdin esas değildir

Alırken ‘hizmete esas’ diyorlar 
Ölürsen üstüne bayrak koyarlar 
Bir de nöbetteysen şehit sayarlar
Şehitsin, nöbetin esas değildir

Asıl olmayanı asıl saymayın
Enayi yerine alıp koymayın
Kulağı kapatıp sesi duymayın
Biz duysak bilene esas değildir

Hizmeti yaparken ‘şahan’ diyordun
Burası senin de özbeöz yurdun
Hizmet bittiğinde evine vardın
Evine dönmüşsün, esas değildir

Esas hizmet sizce ihanet midir?
Yoksa evden uzak metanet midir?
Olmayan hizmetse keramet midir?
Keramet desen de esas değildir

Vatana hizmeti yapsan da boştur
Askerde yastığın topraktır, taştır
Bedenin kafeste uçmayan kuştur
Kuş olup uçsan da esas değildir

Seyfali ne desin daha sizlere      
Aldırmaz oldunuz gerçek sözlere 
 Vatan hizmetini yapan bizler
Yapsan da hizmetin esas değildir.

Cumhurbaşkanına dilekçe
Diğer yandan Mehmet Türkmen, Cumhurbaşkanlığı’na vatana hizmet etmenin esas hizmet kapsamında olup olmadığını öğrenmek için dilekçe gönderdi. Türkmen şimdi dilekçeden gelecek cevabı bekliyor.                                                                                           
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
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