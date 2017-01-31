Yaşlı şairin emeklilik mücadelesi 71 yaşındaki şair/yazar Mehmet Türkmen 3 bin 936 gün primi olmasına rağmen 398 günü eksik olduğu için emekli olamıyor. Yaşından ve rahatsızlığından dolayı artık iş göremez hale gelen Türkmen, yetkililerden acil yardım bekliyor. Tek isteğinin ölmeden emekli olmak olduğunu belirten Türkmen, “Kalan günlerimi tamamlamak için bana kimse iş vermiyor. Yapacak bir şeyim yok. Gelirim yok. Ben ne yapacağım? Askerliğimin esas hizmetten sayılarak normal emekliliği istiyorum” diyor.

Yıllardır derdine çare aradığını dile getiren Mehmet Türkmen, “2008’den bu yana SGK İl Müdürlüğü ile mücadele ediyorum. Askerlik hizmetimin esas hizmetten sayılması 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre mümkün iken 1983’te çıkan 2829 sayılı yasayı karşıma çıkararak mağduriyetimi gidermiyorlar. Şube’den bana ‘Paran çok ise askerlik hizmetini öde. O hizmetinin sayılıp sayılmayacağını görürsün.’ dediler. Ben de daha sonra üst mercilere verdiğim dilekçelerimin tamamında ‘1983’te çıkan yasa nasıl oluyor da 2008’de çıkan yasayı iptal edebiliyor?’ diye sorduysam cevap alamadım. O günden bu güne kadar uğraşıyorum. Şu an Başbakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dilekçem mevcut. En son dilekçemi 19 Ekim 2016 tarihinde verdim. 3,5 ay geçmesine rağmen hala cevap alamadım.” diye yakındı.

Malulen emekli bile olamadım

Bunların yanı sıra kendisine daha önce rahatsızlığından dolayı doktorlar tarafından önce yüzde 79 oranında rapor verildiğini sonrasında ise bu oranın yüzde 60’ın altına indirildiğini iddia eden Türkmen şunları söyledi:

“Malulen emekli olabilmemin bile önüne geçtiler. En son bu raporu yazan kişi beni görmeden resmime bakarak gıyabımda karar vermiş. Bu durumda o zaman bizim hastanelere ne ihtiyacımız var? O zaman SGK bu vatandaşı devlet hastanesine neden gönderiyor? Bu yüzden Devlet Hastanesi ile SGK arasında bir ticari anlaşma var gibi hissediyorum. Bu durum devlet kurumunun başka bir devlet kurumunu soymasından başka bir anlam taşımıyor. Bunun önüne geçmek için, ya Devlet Hastaneleri’ne vatandaş gönderilmesin, ya da kurumun kendi doktorları hastayı görerek aynı teşkilatta karar versin. Bu yüzden 2008’den bu tarafa 10 defa ameliyat oldum. 71 yaşındayım. Çalışma imkanım yok. Olsa da beni çalıştıracak kurum yok. Çünkü kalp hastası bir adamı kimse işe almaz. Eğer yasalarda bununla ilgili bir şey var ise beni herhangi bir işe alsınlar. Ben de eksik 398 günü çalışarak ödeyebileyim. Devlet Hastanesi’nin verdiği raporu orada doktor olduğunu iddia edenler kendileri düzenliyorlar. Devlet Hastanesi yüzde 79 olarak yazmıyor. Bunlara gönderirken ‘Hastalıkları var’ diye gönderiyor. Bunlar da hastayı görmeden masa başında değerlendirme yapıyorlar. Bana göre rahatsızlığım yüzde 90’a yakın. Malulen emeklilik yerine askerliğimin esas hizmetten sayılarak normal emekliliği istiyorum. Öyle ya da böyle emekli olmak benim de hakkım. Her hangi bir gelirim yok. Çalışamıyorum. Ben ne yapayım? Geçimimi nasıl sağlayayım?”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

