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Yaşlı vatandaşlar 24 saat gözetim altında tutuluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek Huzurevi’nde kalan gerekse 65 yaş üstü olup evlerinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar için Koronavirüs tehdidine karşı önlemler aldıklarını ifade etti. Büyükkılıç, Huzurevi’nin ziyaretçilere kapatıldığını ve yaşlıların sağlık durumunun 24 saat gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Yaşlı vatandaşlar 24 saat gözetim altında tutuluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs tehdidiyle en çok risk altında bulunan yaşlı vatandaşlara her zamankinden çok daha fazla itina gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlı vatandaşların sağlıkları için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Huzurevi’nde misafir ettiğimiz 142 yaşlımız için tedbirlerimizi artırdık. 1 Mart’tan bu yana aldığımız önlemleri genişleterek uyguluyoruz. Öncelikle grup ziyaretlerini, ardından yaşlılarımızın yakınlarının ziyaretlerini tamamıyla kaldırdık. Yaşlılarımızın ve Huzurevi personelimizin ateşleri başta olmak üzere sağlık durumlarını sürekli takip ediyoruz. Yaşlılarımızın sağlığı 2 doktor ve 7 hemşire ile 24 saat kontrol altında tutuluyor. Bunun yanı sıra kişisel ve kurumsal temizliği de azami derecede uyguluyoruz. Personelimizin giriş çıkışlarını da kontrollü olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Huzurevi’ndeki yaşlıların yanı sıra 65 yaş üzerinde olup herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve yalnız yaşayan yaşlılar için de gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, bu durumdaki 100’e yakın yaşlımızın günlük ekmek ve yemeklerini bizzat evlerine servis etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Büyükkılıç, “Allah onları başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizden bu dönemde yaşlılarımıza karşı çok daha fazla hassasiyet bekliyoruz. Onların ve kronik hastalığı bulunan hemşehrilerimizin evlerinden çıkmaması bu dönemde yaşadığımız kayıpların artmasını engelleyecektir” diye konuştu.

Haber: Ekrem Nazlı

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