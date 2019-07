Yaşlı Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı

Temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanlığı da yapan Merhum Mustafa Kumlu’nun adını taşıyacak olan Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu’nun eşi Sevim Kumlu ve çocukları, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.



“El ele gönül gönüle çalışıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmasına merhum Mustafa Kumlu’yu anarak başladı. “Kayserimiz hepimiz gurur duyacağı, övünerek ‘ben Kayseriliyim, Kayseri’de yaşıyorum’ diyerek paylaşacağı güzide bir şehrimiz. 6 bin yıllık ticaret geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörünün merkezi olmuş, kültür zenginliği oluşturulmuş önemli bir şehir. Kayserimizi göz bebeğimiz gibi korumak ve değerlerine sahip çıkmak, markalarını geleceğe taşımak hepimizin asli görevi olmalıdır” ifadelerini kullanan Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Erciyes Dağımız bizim için ne kadar önemliyse, Kayserisporumuz ne kadar önemliyse, organize sanayilerimiz ne kadar önemliyse eğitimimiz de o kadar önemlidir. Bütün bu dayanışma içerisinde Kayserimizi geleceğe en güzel şekilde taşımak amacıyla el ele gönül gönüle çalışıyoruz. Belediye başkanları olarak kendi aramızda dayanışırken sivil toplum örgütlerimizi kurum ve kuruluşlarımızı asla göz ardı etmiyoruz. Ticaret ve sanayi şehir olarak bilinen Kayseri’yi turizmin de merkezi yapmak istiyoruz. Her ne kadar turizmin merkezi olsa da hak ettiği şekilde kamuoyunda paylaşılmadığı, bu yönde gerekli çalışmalar arzu ettiğimiz düzeyde olmadığı için o yönde çeşitlendirerek gayret gösteriyoruz.”



“Deryanın kenarında olsak da bir damla suyu israf etmemeye özen gösteriyoruz”

Konuşmasında turizm konusuna da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi: “2 hafta önce sağlıkla ilgili çalıştay yapmıştık. Böylece turizmin her çeşidini içeren bir yaklaşım sergileyerek Kayseri’ye kazanımlar sağlıyoruz. Birliğimizin bereket olduğu anlayışındayız. Kayseri’mizi geliştiriyor, güzelleştiriyoruz. Bunu yaparken de deryanın kenarında olsak da bir damla suyu israf etmemeye özen gösteriyoruz. Kayserimizin bir başka güzel tarafı her zaman gururla söylediğimiz özelliği olan hayırseverlik yönü. Hayırseverlerimiz bizim için gurur kaynağıdır ve Kayserimizin yüz akıdır. Hangi tesise bakarsak buralarda güzel bir insanımızın, hayırseverimizin ismini taşıyor olması bizlerin övünç kaynağı. Bizim bu hayırsever yaklaşımımız Kayserimizin bir miktar merkezi yönetimden alacağı destek konusunda mağduriyetimizi de oluşturmuyor değil. Bunu derken Kayserimize merkezi idarenin, hükümetimizin özelde Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye vermiş olduğu destek ve yatırımları takdir ediyor, dua ediyor önemsiyoruz ama Kayserililer olarak kendisinden daha fazlasını beklediğimizi de buradan paylaşmak istiyoruz. Kayserili işini bilecek tabi ama bunun yanında işini takip edecek. Bu anlamda Kayseri’de yatırımların da yapılması ve çoğaltılması noktasında gerekli iş birliği ve dayanışmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarda ayrım gözetmeksizin destek veren tüm siyasi partilerimizin halkımızın temsilcileri olan milletvekillerimize ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha fazla gayretlerini beklediğimizi de belirtmek istiyorum.”



Engelsiz Çocuk Evi’nin açılmasına az kaldı

“Merhum Mustafa Kumlu da benim Hac arkadaşım ve gönüldaşım. İnsanların hayırla ve böyle güzel eserlerle anılması çok önemli. Sevim Hanım da güzel bir eserle eşinin ismini yaşatmak istedi. Buraya ulu çınarlarımızın duasını alacak bir eser yapılacak” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Buradaki beton yığını kaldırdık. Yerine ulu çınarlarımıza hizmet edecek bir sosyal tesisin yapılmasını önemli ve anlamlı buluyorum. Bunun yanında engelli yavrularımızın engellerini kaldırmak amacıyla yanı başımızda bulunan ve tamamlanmış ve içerisindeki donanımların tamamlanma aşamasında olan hayırsever destekli Engelsiz Çocuk Evi’nin de çalışmalarının devam ettiğini belirtmek isterim” diye konuştu.



Millet Bahçesi projesine 100 milyon TL destek

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yapılacak olan millet bahçesi projesinden de bahsederek, proje bazında 5 milyon TL kazanım sağladıklarını ve projeye ilk etapta aldıkları destekten de bahsederek şunları söyledi: “Hava İkmal Millet Bahçesi şehrimize damga vuracak projelerden biri. Bu projeyi biz dışarda yaptırmadık, Büyükşehir Belediyemizin ekibinin yapmasını sağladık ve böylece bütçemize en az 5 milyon TL proje bazında kazandırdık. Yerli ve milli olma anlayışını çok önemsiyorum. Bu konuda desteklerimizi her zaman veriyoruz takdir de topluyoruz. Ayrıca bu projenin şehrimize kazandırılması için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilk etapta 100 milyon TL’lik destek verildi. Sonrasında da inanıyorum ki projenin yarım kalmayacağını yolda kalmayacağını desteğin devam edeceğini düşünüyorum.”

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in yaptırdığı dua ile Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı. 515 metrekare inşaat alanlı Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar bulunuyor.