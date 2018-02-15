Yatırımcılara ‘Kayseri Mahallesi’ anlatıldı 

Düzenlenen toplantı hakkında bilgiler veren Eıght Values Danışmanlık şirketi koordinatörü Nilay Kalkavan, “Tarihi Kayseri Mahallesini Kayseri’nin yeni yeme içme eğlence merkezli konsepti meydanı olarak hayata geçirerek Kayserililere kazandırmak istiyoruz. Projede yer alacak hedef markaların yatırım olanaklarıyla ilgili bayi adaylarına bilgi vermek ve projeyi tanıtmak için buradayız. Şirketimiz olarak ana uzmanlık alanımız alışveriş merkezleridir. Alışveriş merkezlerine strateji, varlık yönetimi ve proje geliştirme ile kiralama alanlarında hizmet veriyoruz. Kayseri mahallesinde de kiralama ve yönetim danışmanlığını yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.



Nilüfer Antonetti ise, “Biz Kayseri Mahallesinde Kayseri’de insanların koşa koşa geleceği, gelip burada eğlenecekleri ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirecekleri bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bu toplantının özünde de bununla ilgili olarak bazı markaların yatırımları yapabilecek olan yatırımcı adaylarına ihtiyacımız var. Onun arayışı ile birlikte bu toplantıyı düzenledik” diye konuştu.



"Tarihi Kayseri Mahallesi"

Kentsel sit alanı olarak tescilli 8.8 hektar büyüklüğe sahip alanda bulunan geleneksel Kayseri Evleri karakteristiğindeki yapıların restorasyonu ile yine aynı alana yapılacak kentsel tasarım projesinin inşaat çalışmaları Büyükşehir Belediyesince devam ettirilmektedir. Bu proje ile birlikte eski Kayseri Mahallesi'ndeki hayatın yeniden ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Kentsel tasarım kapsamında butik otel, restoran, bakkal, manav, kıraathane, fırın, şarküteri, aktar, berber ve pastaneyle beraber etkinlik meydanı proje ile hayata geçirilmektedir. Restorasyonu tamamlanmış konakların da bulunduğu meydanda çeşitli görsel etkinlikler düzenlenebilecek. Hikayeleri Kayseri'de sonlanan Aslı ile Kerem'in heykelinin de yine şenlik meydanına dikilmesi planlanmaktadır. Kentsel tasarım projemiz Avrupa Nostra Ödülü ile Tarihi Kentler Birliği Büyük Ödülüne layık görülmüştür.

İHA

