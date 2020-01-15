Yatırımlar Ankara’da Görüşüldü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Grup Toplantısı’na katıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, başta Hava İkmal Millet Bahçesi, Keykubat Millet Bahçesi ve Camii Kebir Yenileme Projesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından destek verilecek projelerle ilgili Bakan Kurum ile bir görüşme yaptı.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile de bir araya geldi. 2020 Yılında Kayseri’yi kültür ve turizmin en önemli şehirlerinden biri yapmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu doğrultuda yapılan çalışmalarla ilgili projeleri paylaştı.







Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede Devlet Demiryolları’nın Kayseri’ye yapacağı yatırımlar ele alındı ve bu yatırımların hızlandırılması için destek istendi.







