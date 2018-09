Yatırımlar hız kesmiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her alanda yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Kayseri’nin sadece bugünü için değil geleceğine de büyük rahatlama getirecek yatırımları bir bir hizmete açtıklarını vurgulayan Başkan Çelik, bu anlamda iki yeni yatırımın daha tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.



15 MİLYON TL’YE MAL OLDU

Şehrin iki önemi bulvarı olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nı Hulusi Akar Bulvarı’na bağlayacak alt geçitlerin büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Hulusi Akar Bulvarı’na girişler için Gültepe Parkı önünden girilen ve Park Apartmanları olarak adlandırılan binaların hemen bitiminde çıkış noktası bulunan altgeçit ile Hulusi Akar Bulvarı’ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na geçiş için Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı önünden giriş ve Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanından çıkış sağlanan alt geçidi şehrimize kazandırdık. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Hulusi Akar Bulvarı’na giriş için kullanılacak alt geçit 100 metre kapalı ve 153 metre açık olmak üzere toplam 253 metre uzunluğa; çıkış için kullanılacak alt geçit ise 126 metre kapalı ve 194 metre açık olmak üzere 320 metre uzunluğa sahip. Her iki alt geçit de ikişer şerit trafik akışı sağlayacak şekilde inşa edildi. Her iki alt geçit için yaklaşık 8 bin 500 m3 beton ve 1800 ton çelik kullanıldı. Alt geçitler çevre düzenlemeleri ile birlikte 15 milyon TL’ye mal oldu. Yatırımlarımızın şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.