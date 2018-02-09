Yayman’dan Başkan Çelik’e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i de ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Çelik, Bakan Yardımcısı Yayman’a kültür ve turizm yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi.



Büyükşehir Belediyesi yanındaki 800 kişilik Merkez Kütüphane’yi gezen Hüseyin Yayman, kütüphaneyi çok beğendiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Yayman, “Bizim hayalimizdeki işi yapmışsınız” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’de gördüğüm en güzel kütüphane”

Her zamanki gibi öğrencilerin tamamen doldurduğu kütüphaneyi gezen ve kütüphaneye gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Sayın Başkanım Türkiye’nin örnek alınacak kütüphanelerinden bir tanesini yapmış. Mustafa Başkanımı tebrik ediyorum. Kayseri’ye layık bir hizmet olmuş. Kayseri ülkemizin model şehirlerinden bir tanesi. Kültür anlamında da bu model özelliğini sürdürüyor. Başkanımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Türkiye’de gördüğüm en güzel kütüphanelerden bir tanesi olmuş. Kayseri’ye her şey yakışıyor; ama Kültür şehri Kayseri’ye en çok kitap yakışıyor. Bizim de örnek alacağımız bir uygulama” diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte daha sonra Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin yaptığı restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemelerini yerinde gördü. Bakan Yardımcısı Yayman ve Başkan Çelik, daha sonra Tarihi Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ne de giderek incelemelerde bulundular.



İHA

