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Yaz Kur'an Kursları başladı

Yaz Kur'an Kursları, düzenlenen törenle başlarken, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Camilerimiz sizlerle güzel ve neşeli oluyor" dedi.

Yaz Kur'an Kursları başladı

Program cami yaz Kur’an kursuna devam eden öğrencilerden Fatih Cihan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an kursu öğrencilerinin oluşturduğu bir ilahi grubu tarafından ilahiler okundu. 

Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, geçen yıl 3 ayrı dönem içerisinde 18 ila 20 bin arası çocukların camileri doldurduğunu, geleceğin teminatı olan çocukların camilere iştirak etmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, bu yılki yaz Kur’an kurslarının başarılı bir şekilde sürmesini temenni etti. 

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, cami ve Kur’an kurslarına devam ettikleri ve buraları şenlendirdikleri için çocuklara teşekkür ederek şunları söyledi: “Sizler, anne-babalarınızın yönlendirmesiyle ve aynı zamanda kendi istek ve arzularınız sonucunda camilerimize ve Kur’an kurslarımıza geliyorsunuz. Buralarda bir taraftan Kur’an okumayı öğreniyorsunuz, diğer taraftan da dini değerlerimize, İslami bilgilere sahip oluyorsunuz. Sizlere, bunları öğreten hocalara ve hoca hanımlara teşekkür ediyorum. Yine sizleri gönderdikleri için ailelerinize de teşekkür ediyorum. Camilerimiz, sizlerle güzel, sizlerle neşeli olmaktadır. 

Kur’an okumayı öğrenmenizle beraber, dini bilgileri hayatınıza aktarmak için buralara adım atıyorsunuz. Yaz kurslarında namaz kılmayı, kız çocuklarımız olarak başörtüsü takmayı öğreniyorsunuz. İnşallah hayatınız hep böyle güzel olur. 
İlk haftada yaşadığınız bu heyecanı, kursun bitimine kadar yaşamanızı istirham ediyorum. Onun için şimdi olduğu gibi son haftaya kadar devamsızlık yapmadan sürdürün kursunuzu. Namazlarınızı sürekli olarak kılmaya çalışın.” 

İHA

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