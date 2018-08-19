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Yaz Kurslarını tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere kazandırılan Sosyal Yaşam Merkezlerinde, yaz döneminde 36 farklı branşta kurs açıldı. Bu kursları tamamlayan 4 bin 264 kursiyere belgeleri verildi.

Yaz Kurslarını tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelere yaptığı sosyal yaşam merkezleri ile kent merkezindeki sosyal imkanları ilçelere de taşıdı. İlçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde yapılan pek çok etkinliğin yanı sıra KAYMEK tarafından yaz okulları da açıldı.

14 merkezde ve 36 branşta açılan kursları toplam 4 bin 264 kişi tamamladı. Yaz döneminde öğrenciler için Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Yüzme, Akıl Oyunları, Masa Tenisi, Futbol, Basketbol, Okçuluk, İngilizce, Müzik, Bilgisayar, Matematik gibi kurslar açılırken, yetişkinler de Kuaförlük, Muhasebe, Fotoğrafçılık, Giyim, Ev Tekstili, KPSS, Çocuk Gelişimi, Butik Pasta, Takı Tasarım, İşaret Dili gibi kurslara katıldılar.

Yaz kurslarında ayrıca sosyal yaşam merkezlerinde bulunan cep sinemalarında bayanlara ve çocuklara yönelik eğitici seminerler verildi ve eğlendirici çizgi filmler izletildi. Yaz okullarına Kayseri Bilim Merkezi de destek verdi. Bilim Merkezi tarafından her hafta bir ilçede bilimsel atölyeler açıldı.
Yaz okullarına katılan öğrenciler için ayrıca Anadolu Harikalar Diyarı ve müzeleri kapsayan geziler düzenlendi. Yaz kurslarının sonunda ise sportif faaliyetlere yönelik turnuvalar gerçekleştirildi. Kurslar sonunda ayrıca katılımcılara sertifikaları verildi. 

İHA

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