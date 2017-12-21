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Yazarımızdan Kudüs için şiir ve beste

Gazetemiz yazarlarından İlhan Akkurt, “Sabret Kudüs’üm” isimli bir şiir yazıp besteledi.

Yazarımızdan Kudüs için şiir ve beste
Kudüs ile ilgili yaşanan gelişmeler üzerine duygularını “Sabret Kudüs’üm” isimli bir şiire döken köşe yazarımız İlhan Akkurt besteci yönünü de konuşturdu.
Düzenlemesini ve solistliğini Harun Yılmaz’ın yaptığı bu ezgiyi kendisine ait “Hoş Seda” isimli (hosseda.org) Müzik Dinleme Sitesi’nde yayınlayan Akkurt’un bestelediği eserin sözleri şöyle;
 
SABRET KUDÜS’ÜM
 
Kudüs’ün içinde taştır duvarlar
Kardeşçe yaşardı bütün insanlar
Zalimin elinde ağlar analar
Kutlu Peygambere  hasret  Kudüs’üm
 
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
 
Kudüs’ün içinde feryadı  figan
Tükendi ümitler kalmadı derman
Çaresiz sesimi yok mudur duyan?
Selahattin’i mi bekliyor Kudüs?
 
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
 
Kudüs’ün içinde  Mescid-i  Aksa
Çocuklar direnir havlusunda
Öldürmeyeceksin demişti Hüda
İbrahim, Süleyman’ı  gözler  Kudüs’üm
 
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
 
(Kayseri Gündem)
 
 
 
 
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