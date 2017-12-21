Yazarımızdan Kudüs için şiir ve beste

Kudüs ile ilgili yaşanan gelişmeler üzerine duygularını “Sabret Kudüs’üm” isimli bir şiire döken köşe yazarımız İlhan Akkurt besteci yönünü de konuşturdu.
Düzenlemesini ve solistliğini Harun Yılmaz’ın yaptığı bu ezgiyi kendisine ait “Hoş Seda” isimli (hosseda.org) Müzik Dinleme Sitesi’nde yayınlayan Akkurt’un bestelediği eserin sözleri şöyle;
SABRET KUDÜS’ÜM
Kudüs’ün içinde taştır duvarlar
Kardeşçe yaşardı bütün insanlar
Zalimin elinde ağlar analar
Kutlu Peygambere hasret Kudüs’üm
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
Kudüs’ün içinde feryadı figan
Tükendi ümitler kalmadı derman
Çaresiz sesimi yok mudur duyan?
Selahattin’i mi bekliyor Kudüs?
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
Kudüs’ün içinde Mescid-i Aksa
Çocuklar direnir havlusunda
Öldürmeyeceksin demişti Hüda
İbrahim, Süleyman’ı gözler Kudüs’üm
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
(Kayseri Gündem)
Düzenlemesini ve solistliğini Harun Yılmaz’ın yaptığı bu ezgiyi kendisine ait “Hoş Seda” isimli (hosseda.org) Müzik Dinleme Sitesi’nde yayınlayan Akkurt’un bestelediği eserin sözleri şöyle;
SABRET KUDÜS’ÜM
Kudüs’ün içinde taştır duvarlar
Kardeşçe yaşardı bütün insanlar
Zalimin elinde ağlar analar
Kutlu Peygambere hasret Kudüs’üm
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
Kudüs’ün içinde feryadı figan
Tükendi ümitler kalmadı derman
Çaresiz sesimi yok mudur duyan?
Selahattin’i mi bekliyor Kudüs?
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
Kudüs’ün içinde Mescid-i Aksa
Çocuklar direnir havlusunda
Öldürmeyeceksin demişti Hüda
İbrahim, Süleyman’ı gözler Kudüs’üm
Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm
Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm
(Kayseri Gündem)