Yazarımızdan Kudüs için şiir ve beste

Kudüs ile ilgili yaşanan gelişmeler üzerine duygularını “Sabret Kudüs’üm” isimli bir şiire döken köşe yazarımız İlhan Akkurt besteci yönünü de konuşturdu.

Düzenlemesini ve solistliğini Harun Yılmaz’ın yaptığı bu ezgiyi kendisine ait “Hoş Seda” isimli (hosseda.org) Müzik Dinleme Sitesi’nde yayınlayan Akkurt’un bestelediği eserin sözleri şöyle;



SABRET KUDÜS’ÜM



Kudüs’ün içinde taştır duvarlar

Kardeşçe yaşardı bütün insanlar

Zalimin elinde ağlar analar

Kutlu Peygambere hasret Kudüs’üm



Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm

Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm



Kudüs’ün içinde feryadı figan

Tükendi ümitler kalmadı derman

Çaresiz sesimi yok mudur duyan?

Selahattin’i mi bekliyor Kudüs?



Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm

Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm



Kudüs’ün içinde Mescid-i Aksa

Çocuklar direnir havlusunda

Öldürmeyeceksin demişti Hüda

İbrahim, Süleyman’ı gözler Kudüs’üm



Kudüs’üm Kudüs’üm tutsak Kudüs’üm

Sabret yakındadır vuslat Kudüs’üm



(Kayseri Gündem)







