Yedi il başkanıyla toplantı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın video konferansla gerçekleştirdiği toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Karahançer, Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin katıldı.
Siyasi parti il başkanlarına Kayseri’deki uyum kültürüne verdikleri katkı ve koronavirüsle mücadele sürecine sağladıkları destek nedeniyle teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu süreçte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Dünya genelindeki virüsle mücadeleye bakıldığında Türkiye’nin iyi bir noktada olunduğunu ve sürecin çok iyi yönetildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de de sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı, sizlerin destekleri, olumlu yaklaşımları, şehrimizdeki uyum kültürü ile iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Korona virüs bizi bu şekilde görüşmeye mecbur etse de birlik beraberlik içinde çalışarak kısa sürede yüzümüzün güleceğine inanıyorum. Bu süreçte vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Başkanları ile yapılan toplantı sırasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına da değinildi. Konuyla ilgili soruları cevaplayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bandosu ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından farklı mahallelerde etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Bu etkinliklere vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayraklarımızla balkonlarından katılacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, 23 Nisan akşamı saat 21.00’de ise Ziya Gökalp Mahallesi’nde bir kutlama gerçekleştirileceğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il başkanlarının soruları üzerine ilçe belediyelerine sağlanan katkılardan da bahsetti. Ramazan ayında da şehrin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu konuda ilçe belediyeleri ile görüştüklerini ifade ederek, “Biz işin şov kısmında değil icraat kısmında olmayı tercih ediyoruz ve sıkıntısı olan herkesin yanında yer almak istiyoruz” dedi.
Siyasi parti il başkanlarına Kayseri’deki uyum kültürüne verdikleri katkı ve koronavirüsle mücadele sürecine sağladıkları destek nedeniyle teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu süreçte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Dünya genelindeki virüsle mücadeleye bakıldığında Türkiye’nin iyi bir noktada olunduğunu ve sürecin çok iyi yönetildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de de sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı, sizlerin destekleri, olumlu yaklaşımları, şehrimizdeki uyum kültürü ile iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Korona virüs bizi bu şekilde görüşmeye mecbur etse de birlik beraberlik içinde çalışarak kısa sürede yüzümüzün güleceğine inanıyorum. Bu süreçte vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Başkanları ile yapılan toplantı sırasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına da değinildi. Konuyla ilgili soruları cevaplayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bandosu ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından farklı mahallelerde etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Bu etkinliklere vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayraklarımızla balkonlarından katılacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, 23 Nisan akşamı saat 21.00’de ise Ziya Gökalp Mahallesi’nde bir kutlama gerçekleştirileceğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il başkanlarının soruları üzerine ilçe belediyelerine sağlanan katkılardan da bahsetti. Ramazan ayında da şehrin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu konuda ilçe belediyeleri ile görüştüklerini ifade ederek, “Biz işin şov kısmında değil icraat kısmında olmayı tercih ediyoruz ve sıkıntısı olan herkesin yanında yer almak istiyoruz” dedi.
Kurumsal