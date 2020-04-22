Yedi il başkanıyla toplantı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, siyasi parti il başkanlarıyla bir araya gelerek Kayseri’yi konuşmaya ve yapılanları paylaşmaya devam ediyor. Daha önce dört siyasi partinin il başkanıyla toplantı yapan Başkan Büyükkılıç, bu kez yedi partinin il başkanıyla video konferans sistemiyle bir araya geldi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:11