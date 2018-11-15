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Yemliha'ya 5 Yıldızlı Tesis

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra mahallelere de beş yıldızlı sosyal tesisler kazandırıyor. Yemliha’ya yapılan sosyal yaşam merkezi hizmet vermeye başladı.

Yemliha'ya 5 Yıldızlı Tesis

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı sosyal yaşam merkezlerine Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi de eklendi. Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde 2 Adet 85’er m2 büyüklüğünde yüzme havuzu, düğün, nişan, konferans gibi toplu etkinliklerin yapılabileceği yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon, KAYMEK kurslarının verileceği 5 adet derslik, fitness salonu, internet salonu, kütüphane ve kadınlar lokali gibi birimler yer alıyor. Sosyal Yaşam Merkezi’nin bahçesine Yemlihalı kadınların Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten talepleri doğrultusunda tenis kortu da yapıldı.

Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde ilk etapta Kuran-ı Kerim, Giyim, Kuaförlük, Üniversite ve Lise Hazırlık Kursları ile Tenis Kursu açıldı. Çok sayıda Yemlihalı bu kurslardan ve yüzme havuzlarından faydalanıyor.
 

İHA

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