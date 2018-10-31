YENİ BAŞKAN İNCETOPRAK’TAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Geçtiğimiz gün yapılan Sarraf ve Kuyumcular Derneği’nin 23. Olağan Genel Kurulu’nda başkan olarak seçilen, Adnan İncetoprak esnaflara teşekkür etti.



“MESLEĞİMİZE KATKI KOYACAĞIZ"

Başkan İncetoprak, seçimin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “29 Ekim 2018’de Sarraf ve Kuyumcular Derneği’mizin olağan genel kurulunu yaptık. Yapılan bu seçimin Kayserimize meslektaşlarımıza ve esnafımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yapmış olduğumuz seçimde bugüne kadar bizim başkanlığımızı yapan, şu anda Kayseri Ticaret Odası Başkanı olan Ömer Gülsoy Beyefendi ve yönetim kurulu üyelerinin hepsine sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Yıllardır, mesleğimiz adına yapmış kazandırmış oldukları değerler vardır, mesleğimizi çok üst noktalara taşıdılar. Ben ve ekibim Ömer Başkanımızın yükselttiği çıtayı, hiç düşürmeden mesleğimize katkı koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”

Esnafa söz verdiklerini belirten Başkan İncetoprak, “Esnafımız adına ne yapmamız gerekiyorsa, elimizi taşın altına koyacağız. Biz bunun sözünü esnafımıza verdik. Rabbim bu görevi bizlere nasip etti. Karşımızda çok kıymetli bir ağabeyimizde adaydı yine. Esnafımız bizleri layık gördü. Netice bizim üzerimizde gerçekleşti ve 108 oy ile seçimi kazandık. Fakat seçimin kaybedeni de yok… Hepimizin amacı aynı esnafımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz çok kuvvetli bir aileyiz. Mesleğimiz sarraf ve kuyumcular derneği bu memleketin her zaman ticari nabzını tutan bir meslektir. İnşallah bütün meslektaşlarımızla beraber Kayserimize nasıl faydamız olur, nasıl daha üst noktalarda hizmet veririz bunun değerlendirmesini bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber karar alıp ne gerekiyorsa yapacağımıza söz veriyoruz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

