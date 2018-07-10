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YENİ DÖNEM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de yemin etti ve yeni dönemin ilk Başkan’ı olarak da tarihe geçti

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Bugün Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası oldu.  97 yıllık parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.  Erdoğan'ın dün Meclis'te yemin etmesiyle resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiş oldu.  
Yeni sistemde, Başbakanlık makamı sona erdi, Bakanlık sayısı 25’ten 16’ya düşürüldü, tüm bakanlıkların teşkilatlanması sil baştan yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasıyla yürürlüğe giren  yeni sistem, Türkiye için tarihi bir değişim getiriyor.

Yeni sistemin satır başları;

- Bakanlık sayısı 25'ten 16'ya düşürüldü, tüm bakanlıkların teşkilatlanması sil baştan yapılacak.

- Yeni sistemle Türkiye'yi cezai sorumluluğu olan Cumhurbaşkanı yönetecek. Her türlü işlem ve eylemden sorumlu olacak olan cumhurbaşkanı, eylemlerinden dolayı yargı yolu da açık olacak.

- Yeni sistem devlet yönetiminde çift başlılığı da sona erdirecek. Cumhurbaşkanı hem hükümetin, hem de devletin başı olacak.

- Cumhurbaşkanı, Genel Bütçe Kanunu dışında yasa hazırlayamayacak.

- Cumhurbaşkanı'nın hazırlayacağı Bütçe Kanunu, TBMM'nin onayına sunulacak. TBMM'de hükümet sıraları olmayacak, yasa görüşmelerinde bakanlar yer almayacak.

- Cumhurbaşkanı ve Meclis, karşılıklı olarak seçimlerin yenilenmesi kararı verebilecek. Verilen kararla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı, hem de parlamento seçimleri birlikte yenilenecek.

- Yeni sistem Cumhurbaşkanına yargı yolunu da açıyor. Cumhurbaşkanı her türlü eylem ve işlemlerine karşı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacak.

- Meclis'in yasama ve denetim mekanizmaları güçlenecek.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde cumhurbaşkanı, daha önce olduğu gibi yine doğrudan halk oylarıyla belirlendi. Beş yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısında, cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kurullar da hizmet verecek.
 

İlter SAĞIRSOY

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