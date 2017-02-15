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Yeni katlı kavşaklar geliyor

Şehir içi trafiği rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki süreçte 6 farklı noktaya yeni köprülü kavşaklar ile alt geçitler yapılacak.

Yeni katlı kavşaklar geliyor
Büyükşehir Belediyesi’nin trafiği rahatlatma adına çabaları sürüyor. Bir süre önce NATO Caddesine yonca yaprağı kavşağı, Karayolları köprülü kavşağı ve Hastane Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında üst geçit yaparak vatandaşın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi yeni kavşaklar için kolları sıvadı.
İller Bankası’ndan kredi çekilecek
Yeni projeler kapsamında Kocasinan Bulvarı Fuzuli Caddesi katlı kavşağı, Kocasinan Bulvarı Tuna Caddesi/ 30 Ağustos Caddesi arası katlı kavşağı, M.K.P. Bulvarı Kızılırmak Caddesi katlı kavşağı, M.K.P. Bulvarı Gültepe Bulvarı araç alt geçitleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı katlı kavşağı ve Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü katlı kavşağı yapılacak. 6 projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 130 milyon TL.
Büyükşehir Belediyesi söz konusu projeleri hayata geçirebilmek için İller Bankası’ndan kredi çekecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 
 
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