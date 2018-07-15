 "Yeni Milli Eğitim Bakanı eğitim camiasında heyecan oluşturdu"

Aydın Kalkan, hizmet kolunda moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Bir milyona yaklaşan mensubuyla eğitim camiası çok büyük bir camiadır, eğitim çalışanları makineyle değil insanla ve en önemlisi de çocuk ve gençle ilgilenmektedir. Bu hizmet kolunda moral, motivasyon ve iletişim çok önemlidir. Bizim eğitim yöneticilerinden beklentimiz eğitimcilerimizin moralini bozmadan, onlara yeni ufuklar açmaları ve gelişen eğitim yöntemlerinin ve anlayışının uygulanması için fırsat ve imkan vermeleridir" ifadelerini kullandı.



Başkanlık sisteminin ilk bakanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ziya Selçuk'un eğitimin içinden gelen bir bakan olduğunu, daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptığını ve görev yaptığı yıllarda olumlu çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Kalkan açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Bakanımız ilk açıklamalarında 'Öğretmenin gönlüne dokunmadan eğitimde başarılı olamayız' açıklamalarını yaptı. Bu açıklama öğretmenlerin gönlünü ferahlattı. Yine bakanımızın istişare mekanizmasını işleteceğine dair açıklamaları karar vermeden eğitimin paydaşlarıyla birlikte çalışacak olması, yapboz tahtasına dönen eğitim sisteminin uzun vadeli planlamasının yapılmasında önerilere açık olmasını bildirmesi bizleri mutlu etmektedir. En büyük beklentimiz bürokratik oligarşinin artık ortadan kaldırılmasıdır. Eğitimde bir başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu öğretmen değildir. Eğitimi planlayamayan, sürekli değişiklerle insanları mağdur eden eğitim bürokrasisi hesap vermelidir. Öğretmene hangi program verilirse öğretmen bu programı uygulamaktadır. Ziya Selçuk Bakanımıza genel merkez yönetimi olarak eğitimle ilgili raporlarımızı takdim ettik. Bizim beklentimiz açık, şeffaf, istişareye dayalı ve süreç ve sonuç odaklı bir eğitim politikasının belirlenmesidir."

