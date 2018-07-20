Yeni polis adayları yemin etti

Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kayseri POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Tanrıver konuşma yaptı. Mezun olan polis adaylarına seslenen Tanrıver, hayatları boyunca kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyleyerek; “Okulumuzda bulunduğunuz süre içerisinde kendinizi en iyi şekilde yetiştirdiniz ve geliştirdiniz. Size sağlanan tüm imkanlardan olabildiğince yararlandınız. Artık, çalışacağınız yerlere atanacaksınız. Okulumuzda almış olduğunuz bilgi ve beceriler size, meslek hayatınız süresince yeterli olmayabilir. Meslek hayatınız boyunca sürekli kendinizi geliştirecek, devamlı okuyacaksınız. Sizlere görev, yetki ve sorumluluk veren tüm kanunları en iyi şekilde bilecek, meslek hayatınızda uygulayacaksınız. Gerek meslek, gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi kendinize düstur edineceksiniz. Herkesin mutlaka bir hedefi olmalıdır. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız sizlere yol gösterecektir" dedi.



"Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz"

Tanrıver konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacak, pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız. Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız. Hiçbir kimse ya da örgüte bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız. Hiç kimseye devlete laf söyletmeyeceksiniz. Hiç kimseye devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alacaksınız. Unutmayın ki zalime merhamet mazluma ihanettir. Size sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi daima açık tutacaksınız. Çıktığınız yolu, taşıdığınız yükü bileceksiniz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Orta Asya bozkırlarından viyana’ya, Kırım’dan Yemen’e kadar yüzyıllarca Türküğün ve Müslümanlığın istikbali için canlarını veren 1071’de Malazgirt’te, 1453’te İstanbul’da, 1915’de Çanakkale’de, 1921’de Çaldağ’da, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 1974’de Kıbrıs’ta ve 1984’ten beri son kalemiz Anadolu ve çevresinde destanlaşan 15 Temmuz’da vatan sevgisinin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösteren, sadece bizim değil bütün mazlumların da umudu olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah; dünyayı Türksüz, Türkleri vatansız bırakmasın. Sefer sizden, zafer Allah’tan olsun."



Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver'in konuşmasının ardından dönemi birincilikle bitiren Aday Polis Memuru Mutlu Şimşek, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı. Şimşek, "Yorucu bir eğitim, öğretim dönemi sonrasında okulumuzu bitirerek bugün karşınıza çıkmaya hak kazandık. ben ve arkadaşlarım gururluyuz, sevinçliyiz. Bu süreçte emek sarfeden, bizimle sevinen ve üzülen aile ve öğretim görevlilerimize şahsım ve arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni mezun olan genç polisler olarak her türlü şartta milletimize hizmet için daima hazırız. Atatürk'ün; 'Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalı' sözünü kendimize şiar edindik. Eğitim süresince Atatürk İlke ve İnkılaplarına yürekten bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, mesleğimize ait hukuki ve teknik bilgileri bilen birer polis olarak yetişmemiz sağlandı" diye konuştu. Şimşek konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. Dönemi ilk 6 sırada bitiren polis adaylarına plaketlerinin verilmesinin ardından aday polis memuru olarak okulu tamamlayan 622 öğrenci yemin etti.

