YENİ PRENSLER SAHNEDE

TURAL MELİKGAZİ LİSTESİNDE
Her yerde ve pek çok görüşmede kendisini Özhaseki’nin danışmanı olarak gösteren “mali müşavir” Ahmet Tural’ın Melikgazi listesinde 5’inci sırada yer alması dikkat çekti. Ahmet Tural, Özhaseki’nin bakanlıktan alındıktan sonra basına kapalı yaptığı ve eski Çevre Bakanlarını da ağır dille eleştirdiği konuşmasını cep telefonu aracılığıyla Facebook’tan dünyaya canlı yayın yapan isim olarak biliniyor.
Her yerde ve pek çok görüşmede kendisini Özhaseki’nin danışmanı olarak gösteren “mali müşavir” Ahmet Tural’ın Melikgazi listesinde 5’inci sırada yer alması dikkat çekti. Ahmet Tural, Özhaseki’nin bakanlıktan alındıktan sonra basına kapalı yaptığı ve eski Çevre Bakanlarını da ağır dille eleştirdiği konuşmasını cep telefonu aracılığıyla Facebook’tan dünyaya canlı yayın yapan isim olarak biliniyor.
Haber Merkezi