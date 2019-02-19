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YENİ PRENSLER SAHNEDE

Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri aday listesinde yer alan isimler arasında eski dönemden sadece Bekir Yıldız ve Mehmet Savruk yer aldı. Bunun dışında Serdar Altıntuğ, Oğuz Ortaköylüoğlu ve Zekeriya Ergüneş gibi listede yer almasına kesin gözüyle bakılan Özhaseki’nin prenslerinden hiçbiri yer alamadı.

YENİ PRENSLER SAHNEDE
TURAL MELİKGAZİ LİSTESİNDE 
Her yerde ve pek çok görüşmede kendisini Özhaseki’nin danışmanı olarak gösteren “mali müşavir” Ahmet Tural’ın Melikgazi listesinde 5’inci sırada yer alması dikkat çekti.  Ahmet Tural, Özhaseki’nin bakanlıktan alındıktan sonra basına kapalı yaptığı ve eski Çevre Bakanlarını da ağır dille eleştirdiği  konuşmasını cep telefonu aracılığıyla Facebook’tan dünyaya canlı yayın yapan isim olarak biliniyor.  
 
 
 

Haber Merkezi

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