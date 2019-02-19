YENİ PRENSLER SAHNEDE Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri aday listesinde yer alan isimler arasında eski dönemden sadece Bekir Yıldız ve Mehmet Savruk yer aldı. Bunun dışında Serdar Altıntuğ, Oğuz Ortaköylüoğlu ve Zekeriya Ergüneş gibi listede yer almasına kesin gözüyle bakılan Özhaseki’nin prenslerinden hiçbiri yer alamadı.

19 Şubat 2019 Salı 09:46