Yeni Sahabiye'ye yakışır camii

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeni Sahabiye’nin yeni camisi olan Recep Mamur Camii’nin şantiye alanını ziyaret etti. Yapımı hızla devam eden caminin son durumunu yerinde gören Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.







1500 metrekare inşaat alanına sahip olan Recep Mamur Camii’nde aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek. Caminin bodrum katında da Kuran Kursu bulunacak.

