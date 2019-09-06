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Yeni Sahabiye'ye yakışır camii

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahaya çıkarak projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm alanında yer alan Hayırsever Recep Mamur Camii’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeni Sahabiye'ye yakışır camii

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeni Sahabiye’nin yeni camisi olan Recep Mamur Camii’nin şantiye alanını ziyaret etti. Yapımı hızla devam eden caminin son durumunu yerinde gören Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



1500 metrekare inşaat alanına sahip olan Recep Mamur Camii’nde aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek. Caminin bodrum katında da Kuran Kursu bulunacak.
 

Kurumsal

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v c 2 saat önce

sana yakışanı yap başkan 60 yaşına gelmiş memur müdür daire başkanlarını emeklilige sevk et sırada bakleyen onca gençlerimiz var iş için bu kişilerin yerine gençleri alarak ekmek kapı aç hayır dua al bu memurlar nedense 5000 ytl bırakıp gitmek istemiyorlar herhalde mezarda emekli olacaklar işci memur ayrımı olmadan emekli edilmeli başkan

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