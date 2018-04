Yeni üniversiteye iki isim önerisi

Erciyes Üniversitesi'nin bölünüp Kayseri Üniversitesi adı altında kente üçüncü devlet üniversitesinin kurulacağının açıklanmasının ardından Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Per, açıklamasında, "Yeni kurulan Kayseri Üniversitesi'nin ismi, Alparslan Türkeş Üniversitesi olmalıdır" dedi.

MHP Melikgazi ilçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, ise “ülke genelinde birçok siyasi parti genel başkanlığı yapmış kişilerin adına üniversite bulunmaktadır. Bu duyurum devletimize hizmet eden şahsiyetlere verilen değeri yansıtmaktadır. Bu sebepledir ki kendisini Kayserili olması nedeniyle ülkesine ve milletine hizmet adına her cefayı çekmiş, bütün sıkıntılı durumlarda devletin yanında yer almayı görev bilmiş başbakan yardımcılığı da dahil birçok görevi layıkıyla yerine getirmiş, ömrünün son anına kadara devletin bekası ve milletin geleceği için çalışmış, ülkemizin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan ‘Alparslan Türkeş’ adının memleketi olan Kayseri’de kurulacak yeni Kayseri Üniversitesi’ne verilmesi şahsına ve ona inanan vatandaşlarımıza vefa borcudur.” şeklinde konuştu.







Kanun teklifi verilmişti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 19'uncu yıldönümünde Erciyes Üniversitesi'nin isminin 'Kayseri Alparslan Türkeş Üniversitesi' olması için meclise MHP'li milletvekilleri tarafından 4 Nisan 2016 tarihinde kanun teklifi verilmişti. 28 Şubat 2017'de Avrupa'daki Türk STK'ların temsilcileriyle Münih'te bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım da, "Özal, Erbakan, Demirel, Ecevit adına üniversite var, Alparslan Türkeş adına da üniversite yapılsın" talebiyle karşılaşmıştı. Başbakan Yıldırım da bu talebe "haklı bir talep" diyerek, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e "Hemen çalışma yapalım" talimatı vermişti.

Aslen Kayserili olan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in babası Ahmet Hamdi Bey, Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünde dünyaya gelmişti.











Yedihilal’den “Davut El Kayseri” önerisi

Diğer yandan, YediHilal Derneği Kayseri Şube Başkanı Avukat Hacı Hasan Aydın ise, “Kurulacak yeni üniversitenin isminin Davud El Kayseri Üniversitesi olmasını yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Davud El Kayseri’nin yaşadığı dönemde “Din ve Milletin Şerefi” anlamına gelen Şerefu'd-Din ve'l-Mille lakabı ile anılmakta olduğunu belirten Aydın, “Osmanlı'nın ilk baş müderrisi Dâvûd El Kayserî şehrimizde dünyaya gelmiştir ve Osmanlı medrese geleneğinin baş mimarıdır, Orhan Gazi 1330’da İznik’i aldıktan sonra yaptırdığı medreseye Davud El Kayseri’yi davet ederek bu medresenin Baş Müderrisliği görevine tayin etmiştir, ilmi geleneğimizin inşasında çok önemli bir yere sahip olan Davud El Kayseri, gençlerimizin çok iyi tanıması ve ilham alınması gereken bir şahsiyettir” diye konuştu.

Bilginin yanında irfanın da önemine değinen Başkan Aydın şunları söyledi: “Modern bilimin niceliksel arayışına hapsedildiğimiz günümüz dünyasında yeniden diriliş için hakikat peşindeki Anadolu Ruhunu ilimle ve irfanla inşa etmiş şahsiyetleri tanımak, anlamak ve örnek almak mecburiyetindeyiz.”

