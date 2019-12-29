Yeni yıla Erciyes'te girecekler

Geçen hafta Polonya’dan charter seferle gelen ilk kafilenin ardından bu hafta da Ukrayna’dan ilk turist kafilesi geldi ve Erkilet Havaalanı’nda öğrenciler tarafından çiçekler ve kendi dillerinde “Hoş geldiniz” yazan dövizlerle karşılandı.

Erciyes için Kayseri’ye yapılan charter seferlerin geçen hafta Polonya’nın başkenti Varşova’dan başladığını hatırlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Bugün dört uçuş daha oldu Polonya’dan ikinci uçak geldi, Rusya’dan seferler başladı ve Ukrayna’dan da iki uçak olmak üzere bin misafirimiz şehrimize geldi.









İlkbahardan beri Erciyes paketi bu ülkelerde satılıyor ve charter seferlerle geliyorlar. Bu sene Ukrayna’dan iki ayrı şehirden charter seferler gerçekleştiriliyor. Bunun yanında İstanbul aktarmalı olarak çok sayıda yabancı misafiri ağırlıyoruz. Kayak yapanlara bakınca pistlerde hafta içleri çoğunluk yabancı misafirlerimiz oluyor. Hedefimiz Erciyes’e dünyanın her yerinden yabancı misafirler getirerek şehir ekonomisine katkı sunmaktır” dedi. Murat Cahid Cıngı, turizmin şehrimize önemli fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekledi.