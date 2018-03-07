Yeni yönetimden Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar olarak belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirten Kayseri Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası Başkanı seçilen Mükremin Suludere, belediyenin oda ile ilgili hizmetleri hakkında bilgi alarak, "Melikgazi Belediyesi imar ve alt yapı çalışmalarındaki başarısını ve örnekliliğini sosyal ve kültürel alanda da devam ettiriyor. Bir bakıma fiziki gelişmeyi sosyal yapı ile tamamlıyor. Belediyemizin özellikle Meslek Edindirme Kurslarında binlerce öğrenciye mesleki eğitim vermesi öğretmesi ve gündeme getirmesi bizler için son derece önemli. Belediyemiz bir bakıma bizler için ara eleman yetiştirmektedir" dedi.

Mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma ve işbirliği içinde olduklarını bunun sonucunun Kayseri’ye hizmet olarak yansıdığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ise, mobilya üretiminde, mutfak ürünleri üretiminde, ev döşeme ve yenileme gibi bir çok alanda çalışma gerçekleştiren, üretim yapan, pazarlayan Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odasının büyük bir eksikliği tamamladığını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası ile her zaman işbirliği içerisinde olduklarını ve özelikle ara eleman yetiştirilmesi konusunda ortak bir çalışma gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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