Yerel seçimlerde Talas'ı alırız

"Ben MHP’de Kayseri’de, MHP yapısının Ülkü Ocaklarında yetişen insanların İl Başkanı olması taraftarı olan biri olarak Serkan Başkan’ın deneyimlerini Teşkilatlardan Sorumlu İkinci Başkan sıfatıyla ilde faydalı olabileceğini düşündük kendisi ile istişare ettik. 18 Mart veya daha sonraki süreçte mi olur Baki Ersoy artık il Başkanlığı’ndaki konumunu, durumunu Genel Merkezimizin, liderimizin olurları ile, emirleri ile noktaladığında da burada da bir yapı oluşsun istedik" diyen MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Siyasette belediye başkan adaylıkları, milletvekili adaylıkları gibi makamlar da var. Ben makam için bir yerlerde oturuyor değilim. Bir tavır ortaya koydum. MHP İl Başkanlığı’nı 33 yaşında yapmak kolay değildi ama bu süreçlerden geçtik. Eğer siyasette bir adım ötesini, iki adım ötesini düşünmezseniz bunu yapamazsınız.

Teşkilatlardan sorumlu ikinci başkan Serkan Başkan, İl Başkanlığını yapabilecek kapasitede bir ağabeyimiz. Onun ötesinde teşkilatın da bir yapısı var. Kayseri İl Teşkilatı 150 kişilik aktif bir heyetten oluşuyor. Burada da bir takdir söz konusu olacaktır yönetim kurulunda. Benim şahsi fikrim Serkan Başkanın benden sonraki süreçte Serkan Başkan bu göreve Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin oluru ile yakışır diyorum" ifadesinde bulundu.

MHP il Başkanı Ersoy, "Divan toplantısında şunu söyledim, ‘Benim burada ömür boyu İl Başkanlığı yapacak halim yok. Siyasette de hedefler vardır, benim de hedeflerim var. Bir, Kayseri’de ses getireceksek, Baki Ersoy isminin oturduğunu düşünüyorsanız ilk yerel seçimlerde ses getirelim. Bunu da ben yapayım. Divan üyesi arkadaşlarımız ağabeylerimiz yerelde de ittifak olabilir dediler. Ben de eğer ittifak olursa bura size yakın bura sizin olabilir, ilçelerden x,y,z olabilir. İttifak dahilinde biz bir yer kazanacaksak ben aday değilim. Ama ittifak yoksa çarpışacağız. Bir yer de alacaksak ben Talas’a aday olacağım. Benim siyasetteki anlayışım şu kaybetmek istemeyen bir insanım. Büyükşehir’i kazanamayacağımız için mi Büyükşehir’e aday değilim hayır. Ben Talas’ı yüzde 100 alacağımızı düşünüyorum. Maddi manevi her şeyimi ortaya koyacağım. Ben bu Talas’ı alırım. Bu benim için siyasi bir risk midir? Ben parti açısından davamız açısından bir ses getirelim istiyorum" diyerek şu şekilde konuştu:

" Ben belediye başkanlığı alalım istiyorum Kayseri’de. Talas’ı 15 yıldır alamıyoruz. Ben bir realite koyuyorum ortaya. İyi bir çalışmayla Kocasinan’ı da alırız. Melikgazi’yi de alırız Büyükşehir’i de alırız. Ben Büyükşehir’deki faydamdansa Talas’ta daha çok faydalı olabileceğimi ve burayı yüzde 100 alabileceğimiz kanaatindeyim. Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın kanaati de bu şekilde. Baki Ersoy’u bir yere koyacaksanız eğer koyun Talas’a bu işi bitirelim. Ben bunu iddia ediyorum. Bitiremezsek Baki Ersoy kaybetmiş bir il başkanı oluyor. Bunu bizim il başkanlığı yapan büyüklerimizden hiç biri aday olmadı. 4 yıldır il başkanlığı yapıyorum ve başımıza gelmeyen iş kalmadı.

Bir yerde ittifak olursa her yerde olur. Artısını söyleyeyim Adalet ve Kalkınma Partisi tüm yerel seçimlerde oy kaybetmiştir. Recep Tayyip Erdoğan partisinin gücünü, önce yerel seçimde mi test eder yoksa genel seçimde mi? İster genel ister yerel seçim olsun biz her zaman hazırız. Ankara’da İstanbul’da yerel seçimlere girdiniz ve kaybettiniz diyelim.2018 yılı siyaseten çok önemli bir yıl olacak 2019 yılından önce. Türkiye’de çok şeylerin değişeceğine inanıyorum.

Bizim için Kayseri ve Türkiye açısından bu iş fark etmez. İttifak olur veya olmaz seçime gireriz. Ancak ittifaka ihtiyacı olan, örnek veriyorum MHP’nin yüzde 15’ine ihtiyacı olan, yüzde 13’üne ihtiyacı olan birisi varsa bu Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve kalkınma Partisidir. Onun için bu teklifi onlar getirecekler.

MHP’nin hiçbir sorunu yok. MHP’nin ola ki yüzde 7, ola ki yüzde 11 oyu var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de yüzde 40 veya yüzde 43 oyu var. CHP’nin de yüzde 30 oyu var. Bu oranlar yüzde 50+1’in altın da mı? Burada matematiksel bir işlem söz konusu. Öyle bir noktadayız ki yüzde 1 çok önemli. Muhtemelen başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan olacak gibi görünüyor. 50+1’i almak için mutlaka bir ittifak ortaya koyacak."

İHA