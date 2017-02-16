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Yesevi caddesi toz-duman

Talas Hoca Ahmet Yesevi Caddesi bitip tükenmek bilmeyen yol, su ve kanalizasyon çalışmaları yüzünden adeta kevgire döndü. Çukur ve engebelerle dolu olan yol araç trafiğini olumsuz etkilerken, yayalar da toz-duman ve çamur deryası içinden geçmek zorunda kalıyor.

Yesevi caddesi toz-duman
KASKİ’nin çalışmaları yüzünden…
Görüştüğümüz Talas Belediyesi Fen İşleri ekipleri bu caddenin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu belirterek “Burası eski ve yeni su borularının kesişme noktası olduğu için sık sık patlama ve arızalar yaşanıyor. Bu yüzden KASKİ ekipleri sürekli müdahale ediyorlar. Biz birkaç kez temizlik yaptık ama yine kazıldığı için kötü bir görünüm oluştu. Havaların biraz iyileşmesini bekliyoruz. Büyükşehir caddeyi onarmazsa biz müdahale edip gerekli bakımı yapacağız.” dediler.
(Kayseri Gündem)
 
 
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