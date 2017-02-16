Yesevi caddesi toz-duman

KASKİ’nin çalışmaları yüzünden…

Görüştüğümüz Talas Belediyesi Fen İşleri ekipleri bu caddenin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu belirterek “Burası eski ve yeni su borularının kesişme noktası olduğu için sık sık patlama ve arızalar yaşanıyor. Bu yüzden KASKİ ekipleri sürekli müdahale ediyorlar. Biz birkaç kez temizlik yaptık ama yine kazıldığı için kötü bir görünüm oluştu. Havaların biraz iyileşmesini bekliyoruz. Büyükşehir caddeyi onarmazsa biz müdahale edip gerekli bakımı yapacağız.” dediler.

(Kayseri Gündem)



