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Yeşil sahada gelen ölüm

Kayseri’de Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’un 8 Mayıs 1982 tarihinde Sümer Stadı’nda oynanan YSE-Başakpınar maçında vefat eden futbolcusu Şaban Tankurt adına düzenlediği futbol turnuvasının final maçı üzücü bir olaya sahne oldu. Final maçını yöneten kulübün kurucularından Aziz Toker, saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeşil sahada gelen ölüm

Başakpınar Şaban Tankurt Stadı’nda beldenin kulübü tarafından 1982 yılında bir futbol maçı esnasında saha içinde hayatını kaybeden oyuncusu Şaban Tankurt anısına futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçını ise kulübün kurucularından Aziz Toker yönetti. Yarım saatlik iki devre halinde oynanan final maçının ilk yarısı bitip takımlar soyunma odasına giderken Aziz Toker, fenalaşarak yere yığıldı. Toker’e ilk müdahele sahada bulunan ambulansta yapılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelelere rağmen Aziz Toker hayatını kaybetti.



Final maçını izlemeye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve protokol üyelerinin önünde gerçekleşen olay sonrasında final maçı yarıda kaldı. Kulüp yöneticileri ve her iki takım oyuncuları hastaneye giderek acı haber karşısında büyük şok yaşadı.
 

İHA

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