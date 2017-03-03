Yeşilay’dan Başkan Çelik’e ziyaret

Yeşilay Kayseri Şubesi kısa süre önce genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirledi. Genel Kurulda Kayseri Şube Başkanı olan Ömer Faruk Çöl ve yeni yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni yönetimin Yeşilay için hayırlı olmasını dileyen Başkan Mustafa Çelik, insana yatırımın önemine vurgu yaparak bu anlamda Yeşilay’ın proje ortakları olduğunu belirtti. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılan her projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Çelik, toplumsal fayda sağlayan her projenin içinde olacaklarını söyledi.

Yeşilay Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin halkla bir ve bütün olmuş referans belediyelerden birisi olduğunu belirterek “Başkanlığınızda da buna şahit oluyoruz. Yeşilay’a hem manevi hem maddi desteğinizi hissediyoruz. Birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca Yeşilay Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, Başkan Mustafa Çelik’in koluna Yeşilay’ın pazubandını taktı.

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