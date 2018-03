YIL SONUNDA KAYSERi’YE YENi HAVAALANI

Bir dizi etkinlik için memleketi Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği ziyaretinde basın açıklamasında bulundu. 8 Mart'ta ihalesi yapılacak olan Kayseri-Yerköy tren hattının hayırlı olması dileklerinde bulunan Özhaseki, hat tamamlandığında Kayseri'den Ankara'ya 1 saat 15 dakika içerisinde aktarmasız gidileceğini söyledi. Haziran ayında da, Kapadokya'yı da içine alan 562 kilometrelik Kayseri-Antalya hattının projesinin sona ereceğini belirten Özhaseki, söz konusu projenin bölge turizmine önemli katkıları olacağını dile getirdi. Özhaseki, iki hatta dair şu bilgileri paylaştı:



Kayseri-Yerköy hattından sonra Kayseri-Antalya hattı...

"Türkiye’nin Batısından Doğusuna giden Ankara-Yerköy hattında 160 kilometrelik hattı ortak kullanacağız. Yerköy’den itibaren Şefaatli Kayseri hattı 142 kilometre. Burası elektrikli, çift hatlı ve sinyalli olarak projelendirildi. Eş zamanlı olmasa bile Ankara’dan başlayıp Doğu’ya giden hattın tamamlanmasından çok kısa bir süre sonra bizim hattımız da nihayete erecek. Hemşehrilerimiz 1 saat 15 dakikada Ankara’ya ulaşacak. Ankara’ya giderken de Yerköy’de inip tren değiştirilmeyecek. Her şehir için ayrı hat yapılacak hali yok elbette, bu israf olur. Dolayısıyla sözünü ettiğim üzere Ankara-Yerköy hattı ortak kullanılacak. Bunun yanı sıra, Antalya-Kayseri arasına yapılacak ve Kapadokya’yı da içine alan 562 kilometrelik hattın projesi ise Haziran 2018’de sona erecek. Bu hat turizme çok katkıda bulunacak. Kayseri'ye yapılacak yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Kayseri yıl sonunda yeni havaalanına kavuşacak

Havaalanı projesine dair de bilgi veren Özhaseki, Mayıs ayı sonlarına doğru projelerin sonlandırılacağını ve yıl içinde inşaatın tamamlanacağını ifade etti. Projedeki gecikmeyi askeriye ile anlaşmaya varılamamasına bağlayan Özhaseki, "Yan tarafta askeriyeye ait olan 240 bönüm arazi ile ilgili izin alınamamasından dolayı havaalanı projesi gecikti. Sonra bunlar çözüldü ve proje başladı. Verilen karara göre, iç ve dış hatlar bölümü dış hatlar olarak kullanılacak, Doğu'2ya doğru da iç hatlar yeniden yapılacak. Havaalanının dış cephesi de tamamen yenilenecek ve yepyeni bir bina ortaya çıkacak. Mayıs ayında proje çıktığında ihale aşamasına gelmiş olacağız. Yıl sonunda da inşaatın tamamlanması için çalışılacak" dedi.



Kayseri önce Başbakan'ı, sonra Kültür ve Turizm Bakanı'nı ağırlayacak

Özhaseki son olarak 24 Şubat'ta yapılacak olan 6. Olağan İl Kongresine değindi. Her miting ve kongrede olduğu gibi, 24 Şubat'ta da Kayserili hemşehrilerinin desteklerini beklediklerini dile getiren Özhaseki, "Gelecek hafta bilindiği üzere parti il kongremize Sayın Başbakanımız da teşrif edecek. Bir taraftan Kayseri’de olan biteni anlatıyoruz ama bir yandan da acil çözüm bekleyen problemlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Kayseri ziyareti bir noktada şehir için avantaja dönüşmüş oluyor. Senelerdir Kayseri AK Parti’ye en güçlü desteği veriyor, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Çok şükür yıllardır gayret ettik, bu gayretler devam ediyor ve şehir iyi bir yere geldi. Nihayetinde şehrin bir bakanı olarak ben de bu problemlerin çözümü için gayret ediyorum. Sayın Başbakanımızın gelişinden on gün sonra Kültür Turizm Bakanımızı da ağırlayacağız. Talas’ta açılışlarımız var, Büyükşehirimizin Kaleiçi restorasyonu var, diğer ilçelerimizde de bir takım proje açılışları olacak" ifadelerini kullandı.