Yılanlı Dağ'da yangın

Edinilen bilgiye göre, Yılanlı Dağı'nda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınamayınca helikopterden yardım istendi. Yamula Barajı'ndan su alan helikopter yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, dağın farklı noktaları da zarar gördü.









