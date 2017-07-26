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Yılanlı Dağ'da yangın

Kayseri'de Yılanlı Dağı'nda çıkan yangın, helikopterlerin müdahalesi ile söndürüldü. 

Yılanlı Dağ'da yangın

Edinilen bilgiye göre, Yılanlı Dağı'nda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınamayınca helikopterden yardım istendi. Yamula Barajı'ndan su alan helikopter yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, dağın farklı noktaları da zarar gördü.




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Anahtar Kelimeler:
YangınKayseriYılanlı Dağ
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Arif KIRAL 5 saat önce

yeşillikler içerisin de hayvanlar yandı benim de içerim yandı. helikopter sönmekte olan yerlere su boşalttı yukarıda yoğun duman olan yerlere uğramadı çarşamba sabahı tepeden dumanlar çıkıyordu ilgisizlik bizi çok üzdü.

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