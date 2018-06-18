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Yıldız'dan Medeniyetin Burçları Derneği'ne ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Medeniyetin Burçları Derneği'ni ziyaret etti.

Yıldız'dan Medeniyetin Burçları Derneği'ne ziyaret

Medeniyetin Burçları Deneği'nde gerçekleşen ziyarette Yıldız, yabancı öğrencilerin durumu ve dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Yıldız, Türkiye'de farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığının mutlaka dünyaya gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yabancı öğrencilerin Türkiye için önemine dikkat çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Sizler bizim tüm dünya da yer alacak olan fahri büyükelçilerimizsiniz. Bu yalnızca bir ülke meselesi değil. Aynı zamanda insanların birbirini anlaması, birbirini sevmesi ve saygı duyması anlamında da önemli bir görev üstleniyorsunuz. Filistin, Myanmar ve Suriye'de gibi birçok ülkede katliamlar yaşanıyor. Bunlar birbirini anlamamak, sevmemek ve birbirine düşman olmaktan kaynaklanıyor. O yüzden bizler bize öğretilen ve öğrendiklerimizle bunu yıkmamız gerekir."

Medeniyetin Burçları Deneği Başkanı Ali Dursun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yıldız'a teşekkür etti.

Ziyaret, Yıldız'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

AA

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