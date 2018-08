Yıldız: “Son olaylar Türkiye’nin büyümesine dair hedefleri saptırmayacak"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanlığı’nda Nöbetçi Vekil Uygulaması kapsamında vatandaşlarla buluştu. Öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Yıldız, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, “Merkez Bankasının verilerinde Türkiye’nin borçlanma kalemlerinin arasında özel sektör borçları yer almaktadır. Özel sektör ile kamunun korelasyonu, ilişkisi ve hangi tarzda borçlarına sahip çıkacağı sıralanmıştır. O yüzden her işletmenin kendi sorumluluğu içerisinde gerek döviz borçlarını gerekse işletmenin borçlarını bankalar karşısında bu yükümlülüklerini muhafaza ediyorlar. Şuan ki döviz hareketlenmeleri Cumhurbaşkanımızın ve dünde bakanımızın açıklamaları çerçevesinde yalnızca ekonomik sebeplerle olmadığını bir kez daha görüyoruz. Kronolojik olarak her döviz fiyatı Türkiye’nin istikrarının bozulma ihtimaliye yükseltilmeye çalışılmıştır. 2013 Mayıs hareketini takip eden 3 ay içerisinde kredi kuruluşları tarafından kredi notunun düşürülmesiyle alakalı sıralı teklifleri bugünlerin hazırlanmasıyla alakalı önemli etmenler olmuşlardır. Türkiye büyümesini 16 yıldan bu yana uluslararası sermaye ile yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Son olaylar Türkiye’nin büyümesiyle alakalı hedeflerini saptıracak gelişmeler değildir. Tabi ki devlet refleksini ve Merkez Bankası bağımsızlık vurgusunu ve bununla alakalı yapacağı piyasa tepkilerini hep beraber izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Yönetim kurulu için çalışmalara başladık

Geçtiğimiz günlerde göreve atanan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, yönetimin belirlenmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyerek, “Kayseri’de yeni yönetim kurulunun oluşması için bir çalışmaya başladık. Şehrimizin sivil toplum kuruluşları, odaları, dernekleri veya bireysel müracaatları değerlendirmeye başladık. Bu arada partimizin milletvekilleri, bakanları, belediye başkanları ve ilçe başkanları nezdinde hepsiyle ayrı ayrı görüşmeler yapmak suretiyle tekliflerini alıyoruz. Bu teklifler içerisinden bir istişare heyeti oluşturuyoruz. İstişare heyetinde ortak aklı hakim kılmak adına her kişi tek tek masaya yatırılıyor. Katkı sağlayacağımız insanlar üzerinde gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.