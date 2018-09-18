Yılın Ahisi Aday Adayları Plaketlerini Aldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Konferans Salonunda gerçekleştirilen plaket törenine Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi veKefalet Kooperatifleri Başkanı Mustafa Alan, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, çok sayıda oda başkanı ve üyesi katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Övüç, ahi seçilen ya da seçilmeyen tüm esnafların kendileri için değerli olduğunu belirterek, “Çalışanlarımızın ve buraya gelen kardeşlerimizin hepsi bizim için birer ahidir. Fakat prosedür gereği ahilerimizi seçtik. Burada birer plaketle diğer ahilik mesleğini icra eden arkadaşlarımıza vereceğiz. Herkes bizim gönlümüzde birincidir. Fakat kanun gereği bir tane birinci seçebiliyoruz. Diğer ahi kardeşlerimize birer plaket vererekten onlara da gönlümüzden ödüllendirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ilçe ayağında Felahiye’de olacağız. Ahi kültür haftamızın Türkiye Esnaf ve Sanatkara, Kayseri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitim yılının da bütün gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah zihin açıklığı versin. En iyi yatırım geleceğe yatırımdır” diye konuştu.



Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Başkanı Mustafa Alan ise, “Özellikle bu sene bir kişiyi yılın ahisi değil tüm Kayseri’de ki esnaf ve sanatkarları yılın ahisi ilan ediyorum. Bu kadar zorluklar içerisinde mücadele ediyorlar. Dışarıdan bakıldığında dükkanlar süslü püslü ışıklar yanıyor ama çek, senet ve kiralar bir hayli arttı. Ben hükümete teşekkür ediyorum. Döviz ile kira işini resmi bir şekilde bağladılar. Allah herkese mülk versin. Mülk verirken de biraz da vicdan versin. Herkes fazla almak ister ama çok para basmıyoruz geriden gözüktüğü zaman arkadaşlarımız emekli olup dükkan alırlar. Sonra derler ki Başkan ben böyle olduğunu bilmiyordum. Götüren getirmiyor. Verdiğimi alamıyorum ve aldığımı da satamıyorum diyorlar. Esnaflık bir sihirbazlıktır. Kayseri’de pasta da ki pay çok azdır. Aynı meslek dalından çok insan vardır. Ahilik haftasının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından yılın ahisi aday adayları ile yılın kalfası seçilen esnafların plaketleri takdim edildi.

