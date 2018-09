Yılın Ahisine Kaftanı Giydirildi

Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde düzenlenen programa, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanvekili Mehmet İştahlı, esnaflar ve davetliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Kim ki iyi insan iyi Müslümandır. Kim ki iyi Müslüman iyi inşadır’ düsturu ile insan yetiştiren ahiler, oluşturdukları ekonomik sistem ile helal kazancı, alın terini, dayanışmayı ve kul hakkını, ahlakı, kanaatkarlığı, çalışmayı, ehliyet ve liyakatı esas almayı ve adaletli insan yetiştirmeyi prensip edinmişlerdir. Evrensel niteliğiyle ahilik, bugünlere de ışık tutan sosyo ekonomik bir sistemdir. Binlerce yıllık ticari hayata geçmiş olan Kayseri’miz, en eski esnaf ve sanatkarlar teşkilatlarından olan ahiliğe de ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. 800 yıl öncesinde Ahi Evran’ın Anadolu’ya geldiğinde ilk olarak yerleşmiş olduğu ilimiz, imalat ve ticaretteki başarısına ahiliğin getirdiği önemli kural ve kurulları ile daha da ileri bir seviyeye taşınmıştır" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, ahiliğin bir yaşam şekli olduğunu söyleyerek, "Ahilik bir kültür ve yaşam modelidir. Esnaflıkta bir okuldur. Bizim esnaflıkta öğrendiklerimiz bize hayat boyu hep düstur oldu. 4’üncü sınıfta babamızın dükkanına gittik ve dikiş dikmeye başladık. İşte o andan itibaren esnaflık okulunun ilk bölümüne kayıt olduk. Hayat boyu sürecek olan bir okulun ilk günleriydi. O günden sonra aldığımız eğitimler hayat boyunca bize izlememiz gereken ana prensipler olarak önümüzde kaldı. Şimdi yönetimde uyguladığımız birçok temel kuralı esnaf ocağında öğrendiklerimizi şimdi idrak ediyoruz. O zaman dükkanda öğrendiğimiz esnaf ve vatandaş ilişkilerini şimdi vatandaş ilişkileri olarak değerlendirebilirsiniz. Dükkanda esnafa kötü davranırsanız, o müşteri sizi bir daha tercih etmez. Siz vatandaşa iyi davranmazsanız bir daha ki seçimde sizi tercih etmeyecek. Onun için sürekli vatandaşla iç içe olmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.



Ahiliğin köklerinin 1'üncü yüzyıla dayandığını kaydeden KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Ahilik 13’übcü yüzyılda kökleri bir taraftan Orta Asya Türk kültürüne, diğer taraftan İslam medeniyetine dayanan İç Anadolu merkezli olarak kurulmuş, daha sonra bütün Anadolu’ya yayılmış, Türklerin Anadolu’da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış olan Ahilik, sadece iktisadi hayatı yöneten bir kurum olmanın ötesinde temelinde vatan ve millet sevgisi bulunmakta, Türk milletine has sosyo ekonomik bir sistemdir. Ahilik, birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran ve çalışmayı ibadet sayan, din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı esnaf ve sanatkarların iç teşkilatlanmasıdır" şeklinde konuştu.



Kayseri Ticaret Borsası Başkanvekili Mehmet İştahlı da, "Ahilik bin yıldır süre gelen bir gelenektir. Ahilik teşkilatı sıradan bir örgütlenme modeli değildir. Ahilik, toplumda yaşayan her kesimi kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini tüm toplumlara yayan bir sistemdir. Bu anlayışı günümüzde esnaf ve sanatkarlarımızda, tüccarlarımızda görüyoruz" dedi.



İyi bir esnaf olmanın temelinin ahilik kültürüne dayandığının altını çizen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Esnaf olmanın temeli ahilik kültürüne dayanmaktadır. İyi bir esnaf ve iyi bir insan ahilik kültürünü yaşayan ve yaşatandır. Ahilikte amaç iyi bir hizmet, doğru ve dürüst yolda helal kazanç sağlamak, emeği ile hak ettiğini almak, kanaatkar olmak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek toplumsal yaşama katkı sağlamaktır. Bize biz olduğumuzu hatırlatan önemli değer yargılarımızdan biri olan ahilik sadece bir meslek örgütü değil, aynı zamanda yaşam biçimi olarak da algılanmalıdır. Ekonomik ve sosyal hayatın yönlendirilmesinde rol oynayan ahilik kültürü elbette geçmişten bu yana değişmiş ve günümüz koşullarına göre biçimlenmiştir ama özünü asla kaybetmemiştir. Ticaretin kalbinin attığı şehir olarak bilinen Kayseri’de ahilik kültüründen beslenmektedir. Bu kapsamda iş ve meslek ahlakını mecburi kılan kurallar içerisinde daima doğruluk ve dürüstlük, cömertlik ve kanaatkarlığı işaret eden ahiliğin en güzel örnekleri de Kayseri’de yaşatılmaktadır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Mustafa Barut'a ahilik kaftanı giydirildi. Ayrıca, yılın kalfası ve çırağına da plaket verildi. Düzenlenen program Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinin temsili şed kuşatma gösterisinin sunulması ve ahi helvasının ikram edilmesinin ardından sona erdi.