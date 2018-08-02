YILLARIN İHMALİ DÜZELTİLİYOR

Raylı taşıma sisteminin Şehir Hastanesi, terminal ve havaalanına ulaşacak olmasıyla şehrin yıllardır süren en büyük taşıma probleminin de biteceği vurgulanırken, Kayseri’nin “havaalanı ve terminale raylı sistemin gitmediği tek şehir” eleştirilerinden de kurtulacağı belirtiliyor.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik şehir gelişen yapısına uygun olarak yeni yapılan Şehir Hastanesi güzergahına raylı sistemin acilen götürülmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi raylı sistem konforunu ve toplu ulaşımı yaygınlaştırmak için iki önemli hattın projelerini tamamladık. Bu hatlardan birisi olan Talas Anayurt Hattı, Anayurt’ta bulunan Mehmet Timuçin Caddesi’nden Hulusi Akar Caddesi’ne ulaşacak ve Aşık Veysel Bulvarı’nda mevcut Üniversite-Cemil Baba Hattı ile buluşacak. Hattın projesi tamamlandı ve ihale aşamasına gelindi. Toplam uzunluğu 5,5 km olan hattın zemin iyileştirme çalışmaları da sona erdi. Hattın ihale hazırlıkları sürüyor. Eş zamanlı projesi tamamlanan Belsin-Şehir Hastanesi Hattı’nın yapımını ise Ulaştırma Bakanlığı gerçekleştirecek. Bakanlar Kurulu’nun 16 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11363 sayılı kararı çerçevesinde imzalanan protokol uyarınca Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın yapımını bugünkü adıyla Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı üstlendi. Hattın uzunluğu 6,7 km. Şu an hat üzerinde yapılması gereken iki ayrı katlı kavşağın yapımını Büyükşehir Belediyesi sürdürüyor.”

