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Yılmaz Üçkan’dan, ‘Malazgirt Zaferi’ hakkında kutlama mesajı

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yılmaz Üçkan’dan, ‘Malazgirt Zaferi’ hakkında kutlama mesajı

Başkan Yılmaz Üçkan mesajında şunları ifade etti: “26 Ağustos 1071 de Malazgirt Meydan muharebesine girmeden Bembeyaz elbisesini giyerek "Bu benim Kefenimdir. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak cennete girerim” diyen Başkomutan Alparslan, Aziz şehitlerimiz, Kahraman Gazilerimiz; Milli tarihimizin iftihar sayfalarından birini açmış, büyük zaferle Anadolu'nun, Türklerin ebedi yurdu haline gelmesine sebep olmuştur.”
Yılmaz Üçkan, “Alparslan ve ordusu 947 yıl önce Bizans ordusuna karşı Malazgirt'te tarihinin en büyük zaferini elde ederek, Anadolu’nun birlik ve kardeşliğin merkezi haline gelmesine, Müslüman Türk  milletinin bin yıl önce Batı'ya doğru kutlu yürüyüşünün başlangıcına, Türklerin Anadolu'yu kendine ebedi vatan olarak seçmesine ve kurduğu Medeniyetle Anadolu Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına sebep olmuştur” dedi.
Başkan Üçkan, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Kurtuluş savaşımızın son evresi ve Başkomutanlık Meydan muharebesinde Zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamıştır.103’üncü Kuruluş yılını kutladığımız 26 Ağustos 1915 yılında kurulmuş Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimizin şeref günüdür.
Bu vesile ile Anadolu Selçuklu Devleti Başkomutanı Alparslan, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, Malazgirt zaferinin 947’nci, Büyük Taarruz'un 96’ncı, derneğimizin 103’üncü yılı ile  “Şeref Gününü” kutluyorum.”
 

Haber: Fatih Bar

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