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YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan Agü’ye Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Abdullah Gül Üniversitesi’ni ziyaret etti. Saraç ziyarette Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Öğretim Üyeleriyle biraraya gelerek sohbet etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan Agü’ye Ziyaret

Prof. Dr. Saraç’ı, AGÜ Sümer Kampüsü’nde Rektör Sabuncuoğlu, Öğretim Üyeleri ile yerli ve yabancı öğrenciler çiçekle karşıladı. 
İlk olarak kütüphaneyi ziyaret eden Prof. Dr. Saraç’a basılı ve dijital eserler hakkında bilgi verildi. Ardından Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu’nu makamında ziyaret eden Prof. Dr. Saraç, burada AGÜ’nün şeref defterini imzaladı. 

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu ziyarette Prof. Dr. Saraç’a AGÜ Yayınlarından çıkan “Kayseri’nin 20. Yüzyılı” adlı kitabı hediye etti. 
Prof. Dr. Saraç daha sonra Rektörlük Senato Salonunda öğretim üyeleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. 
Toplantıda Rektör. Sabuncuoğlu Prof. Dr. Saraç’a yaptığı sunumla üniversitenin misyonu, vizyonu, hedefleri, başarıları, öğrenci ve öğretim üyesi profili hakkında brifing verdi. 

Prof. Dr. Saraç brifingin ardından toplantıya katılan öğretim üyeleri ile bir süre sohbet etti. 
Toplantıda Rektör Sabuncuoğlu tarafından, Prof. Dr. Saraç’a ziyaretin anısına, Türk süsleme sanatlarından Tezhip ve Ktı’ sanatının modernize bir yorumunu içeren tablo hediye edildi. Rektör Sabuncuoğlu ayrıca Saraç’a, kendi adına dikilen fidanların, bağış sertifikasını verdi. 
YÖK Başkanı Saraç daha sonra AGÜ’nün bazı laboratuvarlarını da gezerek üniversiteden ayrıldı. 
 

İHA

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