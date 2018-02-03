AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın Kayseri’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarını değerlendiren İl Başkanı Özer, yandaşın derdine düşen AK Parti’nin vatandaşın derdinden haberdar olmadığını iddia etti. Kayseri’de bir kişinin yoksulluk yüzünden kendini yaktığını, bir annenin çöpten ekmek toplarken kameralara yansıdığını ifade eden Özer, şunları söyledi:

“AK Parti iktidarı rakamlarla oynayarak sahte büyüme rakamları açıklasa da Türkiye her geçen gün yoksullaşıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik toplumsal barışı tehdit edecek noktaya gelmiş durumda. Buna karşılık AKP’lilerin bundan haberleri yok. Onlar servetlerine servet katarken, halk her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Yoksullukla mücadele edeceği iddiasıyla iktidar olanlar, yoksullukla mücadele etmek yerine yoksulluğu sömürmeyi, yoksul insanları bir oy deposu olarak kullanmayı tercih ediyor. Sonra da çıkıp yoksul yok, aç yok diye açıklamalar yapıyorlar. Sarayın şatafatından gözleri kamaşanlar, yoksulluk yüzünden çöpten ekmek toplayan anaları, kendini yakanları göremez. Yoksulluğu sömürenler utansın”

Ümit Özer, bugün ve yarın yapılacak olan CHP 36. Olağan Kurultayı’nı da değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin son derece kritik süreçten geçtiğini belirten Özer, “Türkiye’yi AKP’nin sürüklediği karanlıktan ancak CHP kurtarabilir. ‘Adalet ve Cesaret’ ana temasıyla hafta sonu Ankara’da gerçekleştireceğimiz 36. Olağan Kurultayımız bu konuda yeni bir başlangıç olacaktır. 2015 seçimlerinde ortaya koyduğumuz projelerle bunu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Kurultayımızın ardından da 2019 seçimleri için çalışmalarımıza hemen başlayacağız” diye konuştu.

Kurum Haberi





